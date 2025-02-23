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    首頁　>　生活

    竹竹苗單身聯誼 94人配對成功

    2025/02/23 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府與新竹縣、市政府及新竹科學園區去年在舉辦的「園縣市高峰會」平台上，提出「未婚聯誼活動」案，鼓勵三縣市公教人員及園區工程師踴躍參加未婚聯誼活動，昨天於苗栗縣西湖渡假村登場，活動開放一百六十位名額，吸引近八百人報名，經一天的聯誼互動，有九十四人配對成功，盼進一步促成好姻緣。

    苗栗縣政府表示，近年來國人結婚率與生育率下降，成為備受矚目問題。苗栗縣、新竹縣、新竹市及新竹科學園區聯手打造的「幸福園」縣市，昨首度舉辦跨縣市單身聯誼活動，為廣大單身男女搭建愛情橋樑。活動報名踴躍，以公務人員及竹科上班族為優先，一般民眾則有一半名額。

    苗縣府也規劃一系列互動體驗，包括愛戀一串心、調香DIY、愛情疊疊樂、西湖闖關趣、生活智慧王等創新有趣的互動遊戲，最後九十四人配對成功，三縣市公務人員占二成。

    苗縣府也規劃專屬福利，不僅提供精美伴手禮，成功配對參加者還能獲得「約會禮」，若在二○二八年十二月卅一日前步入婚姻，還可獲得「結婚賀禮」，結婚前六對，紅包六萬，生子取前六名（多包胎視同一名次），每位可獲十萬元禮金或同額禮品。

    苗栗縣政府還加碼提供三對新人參與明年「客家桐花婚禮」。

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