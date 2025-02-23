鹿港44年專賣繡花鞋店 將熄燈

彰化縣鹿港鎮四知鞋鋪因為老闆娘過世，兒孫決定結束營業。（記者劉曉欣攝）

2025/02/23 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣鹿港鎮中山路有四十四年歷史的「四知鞋部」，專賣繡花鞋與台灣製的真皮皮鞋，因為老闆娘楊施雪過世，老闆楊茂良身體也不適合顧店，兒孫決定讓鞋店走入歷史，消息傳出，許多熟客都來感謝「椅子恩情」，因為鞋店主人長期以來，都會主動拿椅子給等公車的民眾坐！

鹿港鎮「四知鞋部」的店名，來自楊家「四知堂」的堂號，也就是 「天知、地知、你知、我知」。楊施雪的外孫女陳昱儒、陳筱棋表示，在經營「四知鞋部」之前，原店址是「四知西藥部」，後來政府規定西藥店必須有相關證照，外婆與外公決定開起鞋店，專賣台灣製皮鞋與繡花手工鞋，因為他們認為「這樣才會穿得久」。

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陳筱棋表示，隨著時代改變，許多人都是網路下訂買鞋，但外婆對於買鞋不必試穿，都會說「不穿怎麼知道好不好」。

「四知鞋部」連日來都是兒孫排班輪流顧店，許多熟客上門都說「謝謝」，因為鞋店外面剛好就是公車站牌，老闆、老闆娘怕等車的民眾，等太久腳會酸，都準備椅子讓人坐著等公車，當椅子坐滿人，還會從屋子再拿椅子，放在騎樓讓人坐下來，也成為中山路最美的風景。

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