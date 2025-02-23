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    只會蹭棒球？ 台中中山國中球場壘包破爛沒人管

    中山國中紅土練習場壘包破損已完成更換。（教育局提供）

    中山國中紅土練習場壘包破損已完成更換。（教育局提供）

    2025/02/23 05:30

    民眾指盧秀燕只蹭棒球熱度 不給經費修補 市府：昨天已更換

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台灣隊在世界棒球經典賽資格賽首戰敗給西班牙，台中林姓球迷翻出台灣隊教練高志綱母校，台中市立中山國中紅土球場三壘壘包破碎照片，批評「台中媽媽」蹭棒球，台中市府卻不給經費修補。

    教育局：該場僅作簡易練習使用

    教育局表示，中山國中棒球隊訓練場地是在萬壽球場，校內紅土練習場僅作為簡易傳接球及簡易練習使用，昨天學校已將破損壘包完成更換，且市府每年自編預算兩千萬元補助學校球隊設備經費，也爭取體育署補助培訓選手。

    陳淑華指盧秀燕不重視基層建設

    民進黨市議員陳淑華指出，盧秀燕市府只著重可以創造大聲量、作秀事務，拚命蹭棒球熱度，所以要規劃大巨蛋、出國考察大巨蛋，實在諷刺，對基層建設一貫忽視、甚至不願改善。

    「台中某公立學校棒球場用地，只有卑微的內野場地，連外野都沒有」，林姓球迷昨天在臉書po文表示，高志綱母校場地連外野都沒有，三壘壘包還因為市府不給經費破碎成這個樣子，台中媽媽每次蹭棒球，我都感到身體不適，為什麼？台中再偏僻的社區都有新的籃球場，卻沒有任何一座社區棒球場。

    林姓球迷說，日本和美國之所以是棒球之國，看看他們的社區棒球場比例有沒有中華民國七千至一萬兩千倍以上，我們再來評論國際比賽為什麼國家代表隊會輸？

    球迷強調，我們會輸是正常的，因為現在國會刪除棒球預算，國家今年度起根本是零資源去培養訓練棒球人才，賽前棒球選手士氣一定大受影響。

    陳淑華批評道，台中市洲際棒球塲使用超過十五年，廁所惡臭不堪被球迷詬病，各級學校基層設備老舊，但盧秀燕市府就是不願積極改善學校基礎設施，這會讓三級培養運動員出現中斷，阻礙台灣運動員成長。

    教育局年編二千萬補助各學校球隊

    教育局表示，教育局強調，積極推動「強棒計畫」，每年自編預算兩千萬元補助學校球隊教練人力聘僱及培訓、參賽及訓練器材設備經費，並爭取體育署經費再挹注一千一○○萬元，幫助選手在地培訓和成長。

    球迷po出中山國中壘包破碎照片。（擷取自林裕人臉書）

    球迷po出中山國中壘包破碎照片。（擷取自林裕人臉書）

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