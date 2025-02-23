新北滬尾櫻花、三生步道 山櫻綻放

2025/02/23 05:30

武陵農場櫻花季 交管延長至3/2 公路局推薦宜蘭5大好玩景區分散車流

〔記者王峻祺、翁聿煌／綜合報導〕武陵農場的櫻花逐漸盛開，順應花期，櫻花季的交通管制延長至三月二日，剛好是二二八連假的最後一天，由於賞櫻專車一票難求，進場人數也有總量管制，公路局推薦宜蘭清水地熱等五大景區也很好玩，分散上山的車流也保有出遊興緻。

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2月底至3月初滿開 專車一票難求

武陵農場櫻花目前整體開約四至五成，今年花況良好，預計在二月底到三月初進入最美的滿開期，武陵農場、公路局及國光客運等單位討論後，為了讓遊客有更順暢的賞花體驗，決議將櫻花季管制時間延長至三月二日，適逢二二八連續三天假期，由國光客運承接的賞櫻專車，從台北端或宜蘭端發車都一票難求，僅三月二日還有零星座位，預計也將售罄。

公路局表示，二二八連假出遊人潮多，總量管制每日進場人數限六千人，中一二四線禁止車輛進入及台七甲線四十五K至五十五K（思源埡口至中一二四線路口）禁止臨時停車，沒有住宿通行證或無預約團客通行證的車輛都禁止進入。

公路局指出，為避免賞櫻卻撲空掃興，建議先到公路局官網查詢各項措施及交通方式，鄰近也有其他觀光景點適合遊憩，包括太平山國家森林遊樂區、明池國家森林遊樂區、清水地熱、鳩之澤溫泉以及棲蘭森林遊樂園。太平山有蹦蹦車可搭乘；清水地熱適合全家出遊，可以煮蛋、泡腳，還有重新開放的湯屋，改為男女混湯區的親子共享設計，有六座溫泉池、二座冷水池。

另外，新北市淡水、三芝區也有部分山櫻花已經綻放，滬尾櫻花大道，三和社區的三生步道都是熱門的景點，預計在三月初盛開；市府農業局長諶錫輝表示，淡水區樹興社區靠近淡海輕軌V○三淡金鄧公站，境內有四公里長的滬尾櫻花大道，距離淡水老街僅約七分鐘車程，社區發展協會近年推動蒔茶復育，打造茶籽油等特色農產品。

諶錫輝指出，以「生態、生活、生產」命名的三生步道，位於三和社區的大坑溪畔，老少咸宜的步道幾乎無難度，由台二線淡金公路轉北十三線公王路即可抵達，步道兩旁種植三百多株櫻花，新北市賞花資訊可到「新北市農業局—稼日蒔光」臉書粉專、臉書「賞花快報」查詢。

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