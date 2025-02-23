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    罷免葉元之、洪孟楷 公民戶外開講

    罷團「板橋大刪元」舉辦公民肥皂箱活動訴說心聲。（記者黃子暘攝）

    罷團「板橋大刪元」舉辦公民肥皂箱活動訴說心聲。（記者黃子暘攝）

    2025/02/23 05:30

    〔記者黃子暘、羅國嘉／新北報導〕新北市立法委員第七選區（板橋東區）有公民團體「板橋大刪元」發起罷免國民黨立委葉元之，罷團昨天舉行「公民肥皂箱」說明理念（見圖，記者黃子暘攝），邀請民眾「解僱」不適任的立委；此外，新北第一選區公民團體「罷洪刻不容楷」也推動罷免藍委洪孟楷，昨、今（廿三）日在淡水殼牌倉庫舉辦「民主開講」。

    「板橋大刪元」發言人莫莉表示，二月廿八日下午二點將在板橋區介壽公園舉行第二場「公民肥皂箱」活動，為第二階段擴大連署暖身造勢；罷團志工紅雨、阿鴻等人批評說，有選民找不到葉元之的服務，葉已淪為黨意的橡皮圖章，協助藍、白勢力強推惡法，葉元之曾在時任立委的陳柏惟罷免案，拍片號召罷免陳，如今他自己被罷免就說是「惡罷」，大搞雙重標準。

    葉元之回應說，他的選民服務經常親力親為，跑行程時遇到民眾陳情，都協助會勘、解決問題，日前有民眾的家人在夜間過世，他馬上聯絡市府民政局與社會局積極協助，選民不但肯定他，反而向他抱怨民進黨的民代才不理會民眾陳情。

    此外，民團「罷洪刻不容楷」昨天、今天在淡水殼牌倉庫舉辦「民主開講」，今天邀請政治工作者張益贍到場分享；罷團領銜人方柏翔說，泰山區福泰市場在今天早上九點至中午十二點、泰山古早弄糖於下午三點至五點，皆收取二階罷免同意書並招募志工。

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