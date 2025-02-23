新北板二運動中心 預計明年10月完工

板橋第二運動中心建物為地下一層、地上八層，圖為工地現況。（記者黃子暘攝）

2025/02/23 05:30

設專業級自由車訓練室及各項設施 民代建議提供更多停車位及回饋

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市政府針對人口數達到廿五萬人的行政區，規劃興建第二座國民運動中心，位於板橋區光復高中校內的板橋第二運動中心預計在明年十月完工，市長侯友宜昨天視察，表示進度略有超前。另外，蘆洲區湧蓮寺公益大樓的國民運動中心預計在明年底完工；新莊第二運動中心規劃於文高一用地解編後的公園兼體育場用地，預計二○二七年興建；三重第二運動中心暫時規劃於三重果菜市場都市更新案的公益空間。

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位光復高中校內 總經費12.6億

侯友宜指出，新北市已啟用十六座國民運動中心、二座水上運動中心，為滿足民眾的運動需求，針對廿五萬以上人口的行政區規劃第二座運動中心；工務局長馮兆麟表示，響應環保節能，板橋第二運動中心將取得一級能效認證，因為在光復高中校內，以光復高中的體育發展重點項目「自由車」做為特色運動項目，設立專業級自由車訓練室，另有游泳池、健身房、韻律教室、飛輪教室、綜合球場、羽球場等設施。

市府新建工程處長簡必琦說，板二運動中心是地下一層、地上八層的建物，地下層有六十五個汽車格及八十六個機車格，總經費約十二億六千萬元。

板橋區籍的市議員石一佑表示，板二運動中心位於板橋、中和區交界，周邊有光復高中、社宅等，未來的使用率高，建議在周邊提供更多的停車位，也盼運動中心規劃回饋地方民眾的優惠方案。

台灣隊經典賽全壘打 課程優惠

此外，世界棒球經典賽資格賽正在鏖戰，侯友宜說，中華隊只要擊出全壘打，新北市的國民運動中心就推出限期優惠課程，若拿到經典賽門票，將開放五天的運動中心游泳池、體適能館免費使用。

體育局長洪玉玲指出，民眾在優惠時段內到運動中心購買課程即享買一送一，尚在與各運動中心討論細節，具體優惠資訊可關注「新北運動聚點粉絲團」粉專；她並說，雙北世壯運將於五月十七日至卅日舉行，新北市十六座運動中心體適能館及游泳池，賽事期間開放給選手免費備戰。

另外，新北市府日前已公布「新北大巨蛋」的六處可能「孵蛋」評估場址，侯友宜說，在第一場專家會議上，包括專家、教練、選手都正向看待「新北大巨蛋」，新北有必要也有責任在北部蓋第二個大巨蛋，將以展演文化及運動為主要項目，並帶動新北市運動風氣與經濟發展，歡迎各界及民眾表達多元意見。

板橋第二運動中心建物為地下一層、地上八層，圖為完工模擬圖。（新北市工務局提供）

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