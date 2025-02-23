敦北地下大排 學者︰非韌性城市措施

2025/02/23 05:30

憂心民眾依賴工程排水 失去風險意識 蔣萬安︰協助社區自主防災 補助防水閘門

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府仿東京「地下宮殿」，將斥資卅億元在民權東路至南京東路間的敦化北路地下建置貯留管（敦北地下大排），蔣萬安昨天以影片說明是要打造台北成為韌性城市；但學者在臉書公開提出反對意見，指「地下宮殿」絕對不是韌性城市的措施，反而會讓市民成為更依賴工程排水而成為失去風險意識的巨嬰。蔣萬安下午出席活動對此回應說，排水系統改善之外，更重要的是民眾自主防災意識，市府會持續推動，由自助、互助、公助，面對極端氣候所造成的各種可能災情。

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蔣萬安在個人社群分享台北需要敦北大排的影片，指出台北近兩年，共發生十一次突破時雨量防線的豪雨，其中有三次超過一百毫米。面對極端氣候，市府必須大刀闊斧，決定參考東京地下宮殿打造全國第一座地下貯留管；以微創工法，利用潛盾機在地下開挖，將對敦化北路上車流影響降到最小。

台北大學教授質疑 能避免多少災損

但台灣河溪網協會理事長、台北大學都市計畫研究所教授廖桂賢在臉書提出反對意見，指「地下宮殿」絕對不是韌性城市的措施，反而會讓市民更依賴工程排水而成為失去風險意識的巨嬰。他強調，所有奠基在傳統防洪思維的地下滯洪／排洪設施，都不可能提升人民韌性；韌性措施是增加風險意識及應變能力以減少災損，絕非幫人民擋下所有水。

廖桂賢說，台北市的防洪排水工程相對做得很完善、不容易淹水了。這幾年小巨蛋周邊的淹水，是有真的造成嚴重的生命財產損失？還是只是鞋子濕掉行程延誤？敦北地下大排能避免掉多少災損？反問蔣萬安知道這樣的大工程會排放大量的溫室氣體，與國家「淨零碳排」的目標背道而馳嗎？還是蔣萬安根本不在乎？

蔣萬安昨下午出席客家園區活動前對此表示，排水系統改善工程不只是敦北大排，還有擴建抽水站及建置滯洪池，更重要的是民眾自主防災意識；除了協助社區自主防災計畫、健檢之外，也補助一樓家戶設置防水閘門，去年補助金額及民眾申請件數創新高。市府會持續推動提高民眾自主防災的意識，面對極端氣候所造成的各種可能災情。

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