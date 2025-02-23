北市生生喝鮮乳 4月開辦每週喝1次

中央、北市學童鮮奶政策對照

2025/02/23 05:30

擴及私小、幼兒園 嘉惠18.4萬學童 憑數位學生證至超商靠卡領取

〔記者甘孟霖／台北報導〕中央去年推動「班班有鮮奶」政策，不過上路後因執行困難喊卡。台北市長蔣萬安喊話中央續辦至今未有回應，北市府昨宣布將由教育局自籌一．八四億財源，於四月推出升級改版的「生生喝鮮乳」乳品專案，將原先僅補助公立小學及附設幼兒園的對象，擴及全市公私立小學及幼兒園，十八．四萬學童每週可喝一次鮮奶，並克服過去鮮奶到校配送困難問題，改為學童自行以卡證至超商等通路靠卡領取。藍綠議員對此政策均表達認同，但希望相關配套要到位，且能長久執行下去。

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教育局自籌1.84億

行政院一一三學年度上學期起推動班班有鮮乳，因冷鏈不足、配送不及等問題，鮮奶配送到校後也干擾校園作息，有老師形容導致鮮奶車一來如同響起「空襲警報」，必須暫停教學活動，爭議不斷，政院於去年十二月緊急喊卡。

可依需求選擇豆漿

教育局說明，「生生喝鮮乳」乳品專案，預計四月起實施，補助對象為全市國小及幼兒園學生，相較中央政策只補助公立小學更擴大；次數方面則減少，從每週兩次減為一次，共計約十八．四萬人受惠。領取方式採數位學生證靠卡領取，學生可持證至合作通路商（如超商等）靠卡領取乳品，也可依據需求選擇豆漿等，確保乳醣不耐症學童也能獲得適當的營養補充；幼兒園領取方式待研議。

教育局補充，此專案預計每學年提供四十週，每瓶補助單價廿五元，一年約需一億八四○○萬元，由地方教育發展基金支應。目前委託仁愛國小辦理採購招標作業中，系統標及商品標預計三月中決標，後續進行系統介接及測試，預定四月上路。

議員促政策持續 完善機制

民進黨議員張文潔認為，立院刪除中央預算，又增加地方統籌分配款預算，中央一定考量財政上的困難，不得已才將政策喊卡，如今市府願意自籌財源續辦，她當然樂見，但希望政策可以長久且持續，不只因為今年台北市多四百多億元統籌分配款，或是因明年要地方選舉而淪為買票政策，要照顧孩子就應該要長久照顧。

國民黨議員闕枚莎表示，對於市府續辦的決心給予高度肯定及支持，不過提醒務必做好商家系統測試，建立完善的數位兌換機制，確保流程簡便流暢；可研議跨縣市合作模式，與新北、基隆、桃園教育局進行定期會議，規劃統一的政策標準與資源整合，並建立長期評估機制，定期收集親師生回饋滾動修正。

北市府將於4月推出升級改版的「生生喝鮮乳」乳品專案。 （北市教育局提供）

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