含淚出清！包心白菜開放摘採 1顆10元

彰化溪州一塊種有包心白菜農地開放自採，每顆只要10元，吸引不少來自外縣市民眾來搶收。（記者陳冠備攝）

2025/02/23 05:30

〔記者李文德、陳冠備／綜合報導〕雲林西螺果菜市場的高麗菜、包心白菜因產量增多、賣相不佳等問題，每公斤跌至七．五元及六元，創下近期新低。彰化廖姓農民因批發價遠低成本，宣布廿六日前開放自採，兩萬四千顆包心白菜一顆只要十元，含淚出清，不少民眾則遠道前來搶便宜。

西螺果菜市場董事長蔡德福表示，春節過後蔬菜到貨量多，但高麗菜、包心白兩種蔬菜產量增量，因賣相不佳而導致價格創近期新低，高麗菜每公斤均價七塊半，一箱廿公斤僅有一百五十元，包心白每公斤均價六至六．五元，一箱也僅有一百廿至一百卅元。

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蔡德福表示，現葉菜類每公斤均價已近卅元，像是小白菜、青江菜等蔬菜價格回升，均價都有廿多元，高麗菜及包心白預估再過一週價格可望回穩。

彰化縣溪州鄉菜公村一塊五分地大的包心白菜田，近日要採收，因為菜價低迷，農民決定開放自採，每顆重逾一公斤的包心白菜只要十元，預計開放到廿六日就要全部耕除，要搶要快。

農民廖敏宏表示，去年底承租該塊農地，種植約二萬四○○○顆包心白菜，但近期批發均價每公斤只有五到七元，決定開放民眾自採，大家可自備鐮刀、袋子來體驗自採樂趣。

民眾：比採草莓好玩 回家做泡菜

台中洪姓民眾表示，他專程帶家人來體驗自採，比採草莓還好玩，一顆才十元，實在很划算，一口氣採了卅顆；吳姓民眾昨天到彰化吃肉圓，順便繞過來採菜，想拿回家做白菜魯跟泡菜。

農民廖敏宏表示，這波菜價低迷，至少損失10幾萬，為免血本無歸，決定開放自採，希望加減補貼成本。（記者陳冠備攝）

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