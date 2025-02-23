為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    黑貓中隊疾風魅影傳奇 成高中國防課教案

    教育部設立全民國防教育學科中心，建立「跨領域、跨科」教師的共備社群，產出各項創新教案，例如走讀離島馬祖發展地景設計教材。（教育部提供）

    教育部設立全民國防教育學科中心，建立「跨領域、跨科」教師的共備社群，產出各項創新教案，例如走讀離島馬祖發展地景設計教材。（教育部提供）

    2025/02/23 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕高中全民國防教育要怎麼教？教育部設立全民國防教育學科中心，建立跨域跨科教師社群，產出創新教案，如空軍「黑貓中隊」、「黑蝙蝠中隊」等傳奇英雄的疾風魅影故事，此外，具有特殊軍事地景的金門等均成為教案。

    高雄市三民高中老師蕭岳展和高市教育局劉曉樺、楊惠雅合作研發「黑貓中隊&黑蝙蝠中隊的傳奇─舉足輕重的台灣」教案，結合全民國防教育、資訊、地球科學及歷史科，帶領高中一年級學生了解高空勇者張立義疾風魅影事蹟，深入當年時空背景及國際關係，與台灣在第一島鏈的軍事地緣價值。

    國防教育更透過紀錄片教學，如依空軍司令部出版退役上將華錫鈞著作「失落的黑貓」，我國空軍第卅五中隊（又稱黑貓中隊）當年與美國合作，執行U-2高空偵查任務，被列為極機密，一九六三年該中隊飛行員葉常棣及張立義先後赴中國執行任務，不幸被中方導彈擊落被俘，歷經囚禁及勞改的漫長歲月，廿餘年後才重新踏上台灣國土。

    學科中心計畫主持人、桃園市立陽明高中校長林裕豐表示，傳統照本宣科已無法滿足學生需求，中心選拔全國種子教師，幫助教師開發具時效性與實踐性的多元教案。

    此外，「金門自主學習探究手冊」教案，以金門其獨特的歷史背景、軍事遺產、海防、軍械、軍事防衛等，與現代國防概念進行結合，也成為教案靈感源泉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播