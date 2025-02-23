黑貓中隊疾風魅影傳奇 成高中國防課教案

教育部設立全民國防教育學科中心，建立「跨領域、跨科」教師的共備社群，產出各項創新教案，例如走讀離島馬祖發展地景設計教材。（教育部提供）

2025/02/23 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕高中全民國防教育要怎麼教？教育部設立全民國防教育學科中心，建立跨域跨科教師社群，產出創新教案，如空軍「黑貓中隊」、「黑蝙蝠中隊」等傳奇英雄的疾風魅影故事，此外，具有特殊軍事地景的金門等均成為教案。

高雄市三民高中老師蕭岳展和高市教育局劉曉樺、楊惠雅合作研發「黑貓中隊&黑蝙蝠中隊的傳奇─舉足輕重的台灣」教案，結合全民國防教育、資訊、地球科學及歷史科，帶領高中一年級學生了解高空勇者張立義疾風魅影事蹟，深入當年時空背景及國際關係，與台灣在第一島鏈的軍事地緣價值。

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國防教育更透過紀錄片教學，如依空軍司令部出版退役上將華錫鈞著作「失落的黑貓」，我國空軍第卅五中隊（又稱黑貓中隊）當年與美國合作，執行U-2高空偵查任務，被列為極機密，一九六三年該中隊飛行員葉常棣及張立義先後赴中國執行任務，不幸被中方導彈擊落被俘，歷經囚禁及勞改的漫長歲月，廿餘年後才重新踏上台灣國土。

學科中心計畫主持人、桃園市立陽明高中校長林裕豐表示，傳統照本宣科已無法滿足學生需求，中心選拔全國種子教師，幫助教師開發具時效性與實踐性的多元教案。

此外，「金門自主學習探究手冊」教案，以金門其獨特的歷史背景、軍事遺產、海防、軍械、軍事防衛等，與現代國防概念進行結合，也成為教案靈感源泉。

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