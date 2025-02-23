醫療資源勿濫用 留住醫護人才

全民健保過去30年成功控管成本，但醫療現場如今卻深陷人才流失危機。 （記者邱芷柔攝）

2025/02/23 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕全民健保過去卅年成功控管成本，但醫療現場如今深陷人才流失危機。專家直言，改善職場環境、提升薪資仍是留人關鍵，並強調健保制度應轉向「以人為本」，且要改善臨終照護模式，才能避免醫病關係與人力雙失。

北市聯醫前總院長黃勝堅指出，健保永續不單是節流開源，更應以人為本，創造信任，才能避免無效醫療。隨著醫療進步，「過去三天會過世的病人，現在送到加護病房可續命三個月！」但不應將救命資源用於延後死亡過程，醫院應避免成為末期照護的主要場所，否則會加重急診與加護病房壅塞，惡化醫病關係，加劇醫護流失。

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黃勝堅指出，台灣醫療機構的自然死亡已超過自宅死亡，預立醫療諮商（ACP）雖可減少無效治療，但目前執行率不到一．五％，建議建立制度加強醫病溝通、推動居家醫療、積極改變社會對末期醫療的認識，讓死亡不再是禁忌話題。

台大醫院院長吳明賢指出，做有價值的事，應給予有價格的肯定，改善職場環境與提升薪資誘因才能留住人。護理師公會全聯會理事長紀淑靜也說，護理師「避重就輕」不願投入急重症科別，導致空缺率上升，有十五％離職護理師轉行、卅％轉至健保診所，部分赴薪資為台灣五倍的澳洲、歐美工作，她呼籲，健保支付應合理反映護理價值。

衛福部醫事司司長劉越萍提到，醫療體系的人力資源也應以人為本，未來除了少子化與高齡化挑戰，極端氣候與突發疫情也是醫療體系的考驗，透過智慧醫療技術提升效率，改善臨床工作環境，是應對未來挑戰的重要策略。

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