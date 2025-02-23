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    首頁　>　生活

    環保標章旅宿 高雄今年目標增至25家

    2025/02/23 05:30

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄去年湧入六七九四萬觀光人次、全台最多！觀光局打鐵趁熱，力推環保標章等五項認證，其中與淨零排碳最相關的環保標章目前已有十家，今年目標增加到至少廿五家。

    觀光局說明，推動旅宿業環保標章輔導邁入第三年，近日舉辦二○二五首場說明會，共五十家旅宿業代表出席。

    觀光局長高閔琳表示，綠色、環保、低碳的「永續觀光」已成國際潮流，觀光局力推環保標章旅宿認證與獎勵補助，協助旅宿業者落實企業環境責任。

    她指出，環保及永續是現行觀光旅遊重要趨勢，如何打造節能減碳、減少污染及一次性備品使用的旅遊環境至關重要。

    觀光局積極輔導旅宿業參與環保標章認證，未來將持續以說明會、並透過獎勵補助每家業者二萬至四萬元，鼓勵更多業者取得環保標章。

    她說，今年將陸續推出「永續旅宿認證」、「性別友善旅宿認證」、「穆斯林友善旅宿認證」及「親子與寵物友善旅宿輔導計畫」等五項輔導認證計畫，將輔導旅宿觀光產業接軌國際旅遊市場。

    觀光局補充，目前高雄有十家環保標章旅館，四家金級認證、兩家銀級、四家銅級，今年目標要增加到至少廿五家。

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