前進大阪世博會 民間策展「台灣自己館」

「台日共丸箱」設計小物，運用文化創意和故事向世界介紹台灣魅力。（記者洪瑞琴攝）

2025/02/23 05:30

〔記者洪瑞琴、王姝琇／台南報導〕民間力量發起「台日共丸─台灣自己館」行動方案，將前往大阪世博會周邊搭設展館，透過台日文化藝術合作，讓世界看見台灣，昨天在台南暖身宣傳獲得響應。

台灣非世博會成員 官方無法設展館

世界博覽會四月將在日本大阪舉行，全世界有一六○個國家、地區參加，但因中國打壓，台灣不是世博會的成員，沒有「中華民國」也沒有「台灣」為名的展館，這次以「玉山數位科技株式會社」名義在國際館參展。

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領銜發起「台灣自己館」的台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮表示，「不要問『國家』為我們做了什麼，要問我們為『台灣』做了什麼！」藉大阪世博會讓世界和台灣人民進一步了解台灣文學豐富而多元的價值；台灣不是只有AI，不只是科技島。

台灣文學國家園區協進會秘書長蔣耀賢表示，歷經一年多奔走全國串連催生「台日共丸」，已結合上百個團體參與「台灣自己館」和「台灣假期」行動方案，突破國際政治框架困境，與世界交流互動。

預備募集2300支木構樑柱 象徵台灣人民意志

策展團隊表示，行動方案預計募集二三○○支木構樑柱的協力打造方案，象徵二三○○萬台灣人民意志，晶片式的小型立體結構，對應大阪世博的世界最大木構造建築，作為展現台灣文化內容的場所；「台灣假期」則是憑大阪世博門票來台旅遊優惠方案，向國際朋友招手，已有生態旅遊、旅宿業加入，展現「台灣與世界共玩（丸）」的美意。

全台串連行動方案第四站昨選在昔日台灣最高行政中心「台灣兵備道」考古遺址現場（今永福國小）舉辦，彰顯文化資產價值。

領銜發起「台灣自己館」的台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮，象徵性敲築「第一號」木柱。（記者洪瑞琴攝）

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