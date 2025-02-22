私大教師鐘點費 下學年起比照公立

拉高私立大專兼任鐘點費，教育部預計8月1日新學年施行。（記者林曉雲攝）

2025/02/22 05:30

〔記者林曉雲／台北報導〕拉平公私立大學兼任教師鐘點費，教育部近日預告「專科以上學校兼任教師聘任辦法」修正草案，明定私立專科以上學校的鐘點費不得低於公校，現行未達標的鐘點費估可增加一八○元至二四○元，預計自今年八月一日新學年起施行。

行政院去年調高公立大專兼任教師鐘點費，日間教授達一○三五元、副教授八九○元、助理教授八三○元、講師七五五元；夜間教授一○八○元、副教授九二五元、助理教授八七○元、講師八○五元。

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但不少私校鐘點費長年未調升，教授最低僅七九五元、講師五七五元，全教產理事長林碩杰表示，一一三學年約有六十五私校、六十三％左右低於公校。

私校可運用教部補助款

教育部說明，為保障學生受教權、尊重私校辦學自主性，並維護私校兼任教師基本權益，草案拉平公私校鐘點費。亦即教授鐘點費最多可增加二四○元、講師最多增加一八○元，私校可運用教育部原本給予的補助款。

兼任教師約4百名 龍華支出增逾2千萬

龍華科大校長葛自祥表示，學校每學期兼任教師約四○○名，連同專任教師超鐘點，估將來一年需增加支出二二○○萬元，影響很大。佛光大學校長趙涵㨗表示，學校有七十四名兼任教師，漲鐘點費對私校負擔很大。

中國科大校長陳振遠也表示，私校因此產生更高財務負擔，一年預算恐增千萬，將是壓垮少數財務不佳學校的最後一根稻草。

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