系所進世界百大 教部擬額外補助

教育部次長葉丙成昨於全國大學校長會議發表演說。（記者楊綿傑攝）

2025/02/22 05:30

排名維持 可持續領取 最快5月公布方案

〔記者楊綿傑／宜蘭報導〕獎勵大學衝世界百大！教育部將於新一期高教深耕經費中，針對大學系所或學科，只要進入世界排名百大或者五十名，將提供額外加碼的補助經費，排名維持可持續領補助，最快五月公布方案細節。

教育部長鄭英耀在今年大學校長會議中提到，高教深耕計畫已進入第二期，若是大學系所或學科進入世界排名前五十或一百名，規劃在高教深耕中增加經費直接補助給系所。

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針對加碼補助，教育部次長葉丙成表示，系所若表現好將年年都給經費，可用在延攬師資加薪或彈性薪資，若掉出前五十或前一百名就不再補助。教育部高教司長廖高賢則補充，最快五、六月公布相關細節。

台大建議至少補助5年

台灣大學校長陳文章表示，若能增加補助會是一種支持，韓國已經有類似的政策。他認為，若要打造研究重鎮，建議補助時間至少要五年，經費能彈性運用，教師及學生的員額也可以考慮放寬，鼓勵學校全力發展特色領域。

成功大學教務長沈聖智認為，加碼補助可讓系所有充分的資源並聚焦發展特色領域，延攬專才師資、強化研究與精進教學，以獨有亮點來競爭百 大，但建議補助經費能以三年一期，有更多的時間裕度培養研究能量。

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