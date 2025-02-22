中生來台卡關 肇因中國管控

陸委會陸續提供中生納入健保等十多項友善措施，惟中方始終無回應，讓中生來台卡關。（資料照）

2025/02/22 05:30

〔記者楊綿傑／宜蘭報導〕兩岸學術交流早受中國影響，過去中國學生來台曾創四萬多人（含研修生），但去年僅剩約二千多名中生在台。陸委會及教育部皆指出，其實台灣非常歡迎中生來台就讀學位，陸續提供中生納入健保等十多項友善措施，惟中方始終無回應，讓中生來台卡關。

我提供納健保等10多項友善措施

陸委會主委邱垂正表示，二○○四年至今，兩岸學校簽訂的書面約定約兩萬件，且疫情後兩岸校際間學術交流已漸穩定，師生互訪、辦理研討會、論壇及研習等活動均持續進行。去年台灣舉辦數場大型兩岸學術教育論壇活動，共計有約三百多名對岸的校長、副校長等來台交流。

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在兩岸青年學生交流方面，去年僅剩二千多名中生來台研修，一一三學年度在學中生僅一五○○多人，均為舊生，無任何新生。中國一方面管制中生來台，另一方面卻以優惠措施積極招攬台生赴中，使兩岸青年交流呈現失衡狀態。

事實上，我政府持續營造中生在台友善環境，包括擴大採認中國學歷至三四六所學校、增加招收中生總量、放寬中生報考技術士技能檢定考試、簡化中生入境程序、放寬中生從事與學習有關的實習活動、放寬中生的旁系親屬也可來台探親，去年更將在台就學中生納入全民健保等。

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