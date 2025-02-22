邱垂正：中國仍有154校可選擇

陸委會主委邱垂正表示，台灣非常歡迎中生來台就讀，盼交流單純、勿成統戰工具。（記者楊綿傑攝）

2025/02/22 05:30

教育部禁3統戰部大學交流 陸委會支持

〔記者楊綿傑／宜蘭報導〕教育部近期宣布，禁止我國學校與中國統戰部轄下大學交流，陸委會主委邱垂正昨出席一一四年全國大專校院校長會議，對此禁令表示尊重並支持，他直指，中國仍有一五四間承認學歷的學校可選擇，台灣也非常歡迎中國學生來台就讀，盼交流單純、勿成統戰工具。

教育部禁止我國學校與直屬中國統戰部的北京華文學院、華僑大學、廣州暨南大學進行交流合作、就讀。邱垂正認為，教育部說明非常完整，也有配套措施，陸委會對此尊重與支持。我國承認中國學歷的學校就算減去一所廣州暨南大學，仍有一五四所，足夠讓台灣學生做選擇。

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關於中生來台就讀，邱垂正提到，有許多中生的家長打電話到教育部、陸委會詢問孩子能否來台留學，我方都表示歡迎，但因中國出境管制嚴格，學生來台就讀要經過中方政府審批，希望中國的家長能了解，中生不能來台的原因在於中國設限，也盼兩岸的招生單位能盡速溝通，做出安排。

交流變滲透工具 社會觀感不好

邱垂正強調，交流政策單純，希望換來更好的成果，但中方若是把交流當成對台統戰滲透的工具，在台灣的社會觀感並不太好。他也提醒赴中交流的台生，一定要到教育部系統登錄，並希望台生能夠維護國家整體利益、注意社會觀感以及國際視聽。

協助師生強化中國識讀能力

邱垂正昨說明，疫情後中共軍機艦擾台成為常態，去年台海周邊出現逾五千多架次共機，其中逾三千架次越過海峽中線，共艦擾台則超過二千艘次，有步步進逼情況。中共還發布「懲治台獨」廿二條，未支持中共統一論述，或支持中華民國的主張都可能被入罪，且設有舉報信箱，會遭到終身追訴、沒收財產、長臂管轄、連累家人。陸委會將持續與教育部合作，提供師資、教材協助師生強化中國識讀能力。

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