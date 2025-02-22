228受難者林才壽 101歲辭世

林才壽享嵩壽101歲，2月22日將在彰化溪湖自宅，舉行告別禮拜，親友不捨來告別。（林才壽家屬提供）

2025/02/22 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕台灣二二八事件遇難先烈恭祭協會會長，也是受難者林才壽，今年二月十四日在家中辭世，享嵩壽一○一歲。今天（二十二日）將在彰化溪湖基督長老教會，舉行告別禮拜。

林才壽出生於一九二六年，十六歲就讀公校畢業後考進日本東京陸軍少年飛行兵學校，二戰日本戰敗，他被遣返回台當起老師，不久發生二二八事件，曾任軍人的他加入「溪湖自衛隊」並出任隊長，後來因內亂罪遭判三個死刑，幸經律師沈榮義務辯護，改為妨害秩序罪判刑一年二個月。後來成立彰化縣二二八關懷協會與台灣二二八事件遇難先烈恭祭協會，立志為二二八事件遇難者建立英靈廟。

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林才壽的女兒林素卿表示，父親是二二八受害者，也是受害者家屬，他為了保衛家鄉，加入溪湖自衛隊，未料因此改變他的一生，為了彌補弟弟精神失常的愧咎，與二二八英靈託夢的承諾，他的三○○萬元補償金幾乎投入建立二二八事件遇難先烈的英靈廟，不過購地等經費龐大，奔走三十載壯志未酬就撒手人寰。

林素卿說，父親一生不論為家、為國總是衝鋒貢獻，現在她想請大家繼續支持父親的遺願，找一個為全國二二八英靈們追思與祭拜的室內場地，不是紀念碑而已，祈願歷史的記憶與教訓，永不被遺忘。

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