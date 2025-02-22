市彰中央路3路口 設偏心式左轉車道

彰化市中央路崙平路口汽車左轉道，紅燈時少有車輛待轉，右側車道卻大塞車，明顯設計不良。（記者湯世名攝）

2025/02/22 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中央路每天上、下班時間都塞爆，被民眾譏為「交通之瘤」，市公所為此斥資五四○○餘萬元大改造，其中中央路沿線三處路口改為「偏心式左轉車道」，另道路兩側增設行人專用道，設計圖也在昨天曝光。市公所表示，預計六月動工，半年後完工。

斥資5400萬大改造 半年後完工

彰化市中央路從中山路起到中華西路口，長逾一．二公里，由於中央路是用路人往來彰化市、鹿港、和美及國道一號彰化交流道的必經道路，車流量相當大，每天上、下班時間總是大塞車。有用路人指出，中央路四十四巷、崙平南路、崙平路等三處路口，未設有「偏心式左轉車道」，造成左轉車、直行車匯集，為塞車主因；崙平路口汽車左轉車道，更因在紅燈時鮮少有車輛待轉，後方空著一大段路，右側二個車道卻大塞車，明顯設計不良。

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市公所工務課長蔡佳松表示，他們已獲得中央補助五四○○餘萬元，將針對中央路進行大改造，其中，中央路四十四巷、崙平南路、崙平路等三處路口都將改為「偏心式左轉車道」，讓左轉車在待轉時不會影響到後方直行車的通行，降低直行車誤入左轉車道的風險，也不會出現左轉車道空蕩蕩，右側二車道卻塞爆的景象；此外，沿線道路兩側將設置行人專用道，避免出現行人與車輛爭道的危險，以及設立號誌共桿等設施。

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