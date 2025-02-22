彰市大埔路友善人行道 標線將調整

彰化市大埔路友善人行道爭議頻傳，機車占用人行道即會被警方開單。 （警方提供）

2025/02/22 05:30

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市大埔路標線型人行道，自從劃設完畢以來汽機車爭道、停車問題、車禍事件頻傳，正反意見不一，當地延平里長陳雯嘉強調，她支持施設人行道，但大埔路路幅過窄，汽機車通行應有更完整配套；延和里長王勝和則說，這裡騎單車學生族多，萬一鬧出人命，縣府難辭其咎。縣府工務處則在昨天邀集里長研議改善方案後表示，將會就相關標線進行調整。

工務處邀里長研議改善 已有共識

對於大埔路友善人行道，行人都說有更好的空間走路，不怕在車陣中鑽來鑽去了；不過汽車族卻抱怨，停車區的劃線寬度太窄，他們只要把車輛停在停車區內，一旦車輛過寬，整個車身或輪胎就都跨出停車區格子，如此又會被罰；機車族則憂心汽機車混和在一個車道上，恐將衍生擦撞等交通安全疑慮。

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行人多了走路空間 機車族憂擦撞

延平里長陳雯嘉指出，她支持保護行人，但也要讓車輛行的安全才對，她自己就有二次在大埔路騎機車被後方汽車按喇叭；大埔路路幅過窄，行人不多，機車族卻很多，一旦消防車、遊覽車或砂石車通行，絕對會出現塞車，由於清明節、大甲媽祖遶境將屆，屆時可以預見大埔路將會狂塞。

延和里長︰避車彎可以只做單向

延和里長王勝和則說，彰美路路幅寬，最適合做友善人行道，縣府卻挑路幅窄的大埔路，令人無法理解；他早就提醒一旦開始取締後會衍生交通問題，縣府卻不聽，由於有不少學生會騎單車經過大埔路，加上汽機車混和車道，萬一不幸出人命，縣府難辭其咎；避車彎其實可以只做單向，縣府既然要聽取地方意見，希望能正視相關問題。

縣府工務處養護工程科代理科長賴柏昌表示，大埔路劃設友善人行道後，現行汽車車道寬度仍有三．二公尺，車輛行駛或會車沒有問題；昨天他們邀集延平、延和里長就大埔路友善人行道相關問題進行討論，對於相關調整已有共識，例如在避車彎加上「停車區」等字樣。

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