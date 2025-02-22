投縣游頭馬面大雙罷 3月二階連署

公民團體罷免南投縣立委馬文君、游顥，3月份起將合作，並結合成為「南投游頭馬面大雙罷」團體，全區都可簽連署書，且會合辦活動。（記者陳鳳麗翻攝）

2025/02/22 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣公民團體罷免藍委馬文君、游顥，第一階段提議連署，南投縣選委會審查查詢結果的委員會議，延至今天召開，而罷馬、罷游的公民團體昨已公告，三月份展開第二階段連署，而兩區的罷團將結合為「南投游頭馬面大雙罷」團體，罷馬或罷游二階連署，在全區各連署點皆可簽署，且會共同舉辦活動。

一階連署查詢會議 延至今召開

公民團體發起罷免南投縣立委馬文君、游顥，罷免行動各取名為「驅馬除害」、「去游除垢」，兩個罷團的第一階段提議書連署二月三日送件，南投縣選委會也從二月十三日起寄發查詢單，並定在昨日召開委員會議，只要開委員會前寄回的查詢單，選委會都會列入參考。

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不過，原定昨日召開的委員會議，因多名委員有事無法到場，而改在今日下午召開。

縣選委會表示，委員會議會將審查民眾寄回的查詢單，另外其他單位查證提議連署者有無公務員身分等事項，也會在會議中一併審查，最後將不符資格剔除及符合的件數等資料，提報中選會。

縣選委會對一階連署查詢延後一天開會，罷免馬文君「驅馬除害」和罷免游顥的「去游除垢」團體，昨日已宣布合作，合組「南投游頭馬面大雙罷」團體，三月份二階連署展開後，全區都可簽署罷馬或罷游，且會共同舉辦罷免宣講等活動。

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