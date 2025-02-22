（新北）反板殯擴建自救會請願 市府︰理性討論

主張板殯遷移的市議員周勝考號召百名反板殯擴建自救會成員，前往市議會門口喊話市府撤回板殯優化方案。（記者董冠怡攝）

2025/02/22 05:30

〔記者董冠怡／新北報導〕主張新北市立殯儀館（簡稱板殯）遷移的市議員周勝考，昨天號召反板殯擴建自救會成員展開「野菊花請願行動」，百人齊聚市議會批評市府提出「假優化真擴建」方案，將吸引更多殯葬業者進駐、惡化周邊交通與環境污染。市府民政局回應，已著手研議調整優化方案，並再與周邊里長交流意見，呼籲理性討論、互相包容找出解方。

一百人昨天在市議會門口拉起白布條、手持告別式常用的菊花，舉牌高喊「鄰避設施別人不要，板橋也不要！板殯滾蛋！還我公園停車場！」同時遞交萬人請願書，由副市長朱惕之、議長蔣根煌收下。

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請願書中指出，優化方案雖然規劃位置微調，拉大與周邊民宅間距、設置送葬車隊專用動線等改善方式，然而超大殯葬量體恐使現況惡化，毫無生活品質，住戶淪為二等國民，社區都更再開發困難。

自救會認為，市府民政局未與民代、里長充分溝通，貿然提出、強推擴建計畫引起民眾反彈，短短數週已有一萬人連署反對擴建，要求市府尊重民意，另覓合適地點遷移板殯。

民政局說，已研擬調整優化方案量能，初步方案將調整地面層樓地板面積、樓層數、禮廳數、多功能廳數，且於鄰近公共用地評估規劃地下停車場，分散車流減少交通影響；配套方式則是研議規劃在新建納骨塔納入小型禮廳及冷藏室，方便各地居民就近治喪，均會充分和地方溝通。

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