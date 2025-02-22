（新北）「寶可夢旅行」首日 湧進20萬人次

新北市長侯友宜（左）與Niantic公司Pokémon GO全球負責人吳友軒（右）互相交換城市明信片。（記者羅國嘉攝）

2025/02/22 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市「Pokémon GO Tour：合眾地區」昨日在大都會公園開幕，吸引超過廿萬人次參加，場面相當熱鬧。此次活動即日起至廿三日需持有入場券才可入場抓寶，現場特別打造「寶可夢四季主題棲息地」，透過春、夏、秋、冬四大場景，重現合眾地區的生態變化，現場除可抓寶，也有許多打卡點、攤販，新北捷運公司也推出輕軌一日票，並規劃十條探索新北的官方路線。

相約大都會公園 連辦3天

市長侯友宜出席開幕典禮，與寶可夢「皮卡丘」同框合影。最受矚目的「皮卡丘見面會」也吸引大批粉絲排隊參加，限量發送的「皮卡丘造型遮陽帽」更成為現場最夯的紀念品。主辦單位更規劃各式免費拍照打卡景點、限定商品，現場氣氛猶如一場城市嘉年華。

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有打卡點、限定商品、餐車

此次活動需持有活動入場券才能抓寶，活動期間有機會挑戰「闇黑酋雷姆」與「焰白酋雷姆」，並獲得「電壓能量」或「火焰能量」。在不同棲息地中，訓練家們也有機會遇見獨特造型的「四季鹿」。

觀光旅遊局指出，此次活動同時與美國洛杉磯同步開跑。這次活動為台灣歷次與寶可夢合作實體活動中規模最高等級，三天活動現場，打造寶可夢四季主題棲息地、廿三場皮卡丘見面會、超過六十攤市集餐車。昨日已吸引超過廿萬人次的遊客及玩家，預期三天活動可吸引超過六十萬人次。

為了讓玩家輕鬆探索新北，新北捷運公司推出寶可夢主題輕軌一日票，在淡海輕軌紅樹林站、淡水漁人碼頭站、環狀線十四張站販售，每張五十元，可於當日無限次搭乘新北捷運輕軌，限量四千張。官方規劃十條探索新北的官方路線，讓來自各地的訓練家透過遊戲認識新北多元文化。

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