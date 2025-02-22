（新北）「女神」5米高 中港大排2/26點亮光雕

新北市「中港大排光雕展」26日登場，主角為象徵愛與美的5米高「光之女神」。（記者翁聿煌攝）

2025/02/22 05:30

蜿蜒河廊4主題美景 超過300萬顆LED燈 展至3/23

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北燈會剛落幕，「中港大排光雕展」緊接著登場，將從廿六日起連續廿六天點亮中港河廊，今年以「光影中港 神幻秘境」為主題，象徵愛與美的五米高「光之女神」為主角，打造既夢幻又優雅的四大主題美景，迎接白色情人節，開展日還有火舞團精彩表演，民眾可以一起來體驗光與影巧妙融合的視覺饗宴。

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開幕有火舞團表演

水利局長宋德仁表示，中港大排光雕展全場共規劃「夢幻燈區」、「藝術燈區」、「希望燈區」與「幸福燈區」四個主題燈區，以繽紛燈飾結合光雕投影，沿著蜿蜒河廊，利用自信橋、幸福橋、昌盛橋、昌隆橋等陸橋，打造串聯光之女神的宮殿。

「女神」送祝福 「蒲公英」夢幻

宋德仁說，今年焦點是自信橋上五米高的「光之女神」，象徵著對中港大排光雕展的祝福與守護，以愛心造型搭建的「心戀中港」，是女神為每對情侶加持的地方，還有象徵希望的放大版「蒲公英夢幻園」，橋下及樓梯扶手欄杆還布置璀璨浪漫燈飾，現場超過三百萬顆LED燈相互輝映，交織點亮整個中港河廊。

白色情人節闖關送禮

主辦單位在三月十四日白色情人節當晚加碼闖關活動，民眾現場報名且闖關成功後，就可以獲得小巧可愛又幸福甜蜜的限量「棒棒糖造型毛巾」專屬紀念品，民眾可以與家人、朋友或情人一同共襄盛舉，

光雕展期二月廿六起至三月廿三日，每天晚上六點至十點點亮新莊中港大排燈光，交通可至捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約十五分鐘，或搭乘公車九十九 、二九九至財元廣場步行約兩分鐘，廿六日晚間有開幕火舞團表演。有關「中港光雕展」的訊息，可上新北水漾Facebook粉絲專頁查詢。

新北市「中港大排光雕展」26日登場，有放大版「蒲公英夢幻園」。（記者翁聿煌攝）

新北市「中港大排光雕展」26日登場，河廊燈區光與影巧妙融合。（記者翁聿煌攝）

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