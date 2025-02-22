新埤大成實小承辦基金會退場 家長憂心

大成實小傳出承接的台北市關渡文化藝術基金會因故中止合約，引來家長相當擔心。（記者陳彥廷攝）

2025/02/22 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕新埤鄉大成實小原面臨廢校，在地方訴請保留、縣府積極轉型藝術實驗教育學校後，學生數已接近百人，未料開學後卻傳出承接的「財團法人台北市關渡文化藝術基金會」因故中止合約，引來家長相當擔心。對此，縣府教育處指出，正進行委託新的團體當中，目前所有的課程、內容，皆不會受影響。

大成國小受少子化影響，轉型前學生僅剩二十八人，本已要裁併校，縣府評估位處客家聚落且長年發展美感與人文課程，地方又盼保留下，於二○二一年委由關渡文化藝術基金會辦理藝術實驗教育計畫，轉型成全縣第三所公辦民營實驗教育學校。

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委託合約原定執行六年至二○二七年七月三十一日，本學年為第三學年，卻在春節前傳出關渡文化藝術基金會因故提前終止委辦計畫，引發不少家長錯愕；屏縣府教育處表示，該基金會已口頭告知因組織轉型將終止委辦，縣府了解情況後同意於二月十八日終止委託契約。

教育處表示，為維護學生受教權、保障家長教育選擇權，二月十九日至七月三十一日的過渡期，課程、教學等仍依照已核定通過的實驗教育課程計畫進行，將儘速覓得新的團體接手辦學。

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