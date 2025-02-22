高市平均工資40660元 高低薪差近3倍

2025/02/22 05:30

〔記者侯承旭／高雄報導〕勞動部統計，高雄市去年底勞退新制平均提繳工資為四萬六六○元，工資最高的行業是電力及燃氣供應業超過八萬元。

根據勞退條例規定，在勞退新制中，雇主須按月替員工提繳不低於薪資六％的退休金於勞工個人專戶中，平均提繳工資多寡可看出各縣市或行業的薪資水準。

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高雄市勞退新制平均提繳工資於去年六月突破四萬元大關，至去年底進一步提升至四萬六六○元，在六都中排名第四，低於台北市的五萬三五八二元、桃園市四萬五六六五元、新北市四萬三一一九元；高雄市平均提繳工資則均高於台南市的三萬九五九九元及台中市三萬的九○一一元。

整體而言，高雄市投保勞退新制共七十三．六萬人，工業部門平均提繳工資約四．六萬元，服務業部門約三．七萬元。

進一步分析，高雄市各行業中，以住宿餐飲業的平均提繳工資最低，投保人數約四萬五千人，提繳工資二萬八五四四元；平均提繳工資最高的是電力及燃氣供應業，投保人數二六三二人，平均提繳工資達八萬四二○元，是住宿餐飲業的二．八八倍。

人資專家指出，電力及燃氣供應業屬於壟斷事業，且是民生必需的公用事業，獲利穩定，員工薪資自然有保障，相對而言，住宿餐飲業是高度競爭的行業，且不少員工是採時薪制，因此勞工的平均工資較低。

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