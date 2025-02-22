改善高雄仁武淹水 中央允今年先補助4.2億

立委賴瑞隆（右二）邀集中央與地方，研商解決仁武淹水問題。（記者葛祐豪攝）

2025/02/22 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕中央核定補助高雄仁武區十一．二億元治水經費，因近期藍白刪預算，為避免有變數，立委賴瑞隆邀集中央與地方研商，水利署允諾今年優先以工程節餘款補助四．二億元，整體工程預計兩年內全數完工。

治水經費共11.2億 預計2年完工

去年凱米、山陀兒颱風接力侵台，大豪雨造成仁武淹水災情嚴重；賴瑞隆前天邀集仁武區議員、區長、里長主席，及經濟部水利署、內政部國土署、高市府，召開淹水改善進度座談會。

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13項工程計畫 包含打通清淤段等

水利署副署長林元鵬指出，高市府盤點仁武區域排水改善方案，提出十三項工程計畫，包含中下游打通清淤段、瓶頸段，增加滯洪池等改善措施，已獲中央核定補助十一．二億元。

提前發包 工程結餘款優先支應

其中，「八涳橋改建及曹公新圳匯流口護岸拓寬治理工程」二．七億元、「十九灣滯洪池治理工程」一．五億元，共計四．二億元經費，將以工程結餘款於今年優先支應。

賴瑞隆表示，原本水利署規劃明年才爭取這筆四．二億元經費，但明年預算變數大，水利署同意用今年的工程結餘款優先支應，亦即提前一年發包與完工；仁武區長里長主許有長肯定水利署加快補助款速度。

高市水利局表示，去年仁武區淹水面積二五六公頃，影響戶數近一萬二千戶，經水利署、國土署核定十三項改善計畫經費，於去年陸續啟動細部設計、公告及發包作業。其中，堤岸加高、護岸工程將於今年完工，整體改善計畫在中央經費到位下，預計於兩年內完工。

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