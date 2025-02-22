培育漫畫人才 「淘動漫」展成果

首屆「桃園漫畫人才培育計畫」成果展在淘動漫舉行，市長張善政（右二）頒獎給得獎的學員。（記者謝武雄攝）

2025/02/22 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕首屆「桃園漫畫人才培育計畫」昨天起至三月二日在桃園動漫交流基地︱淘動漫舉行成果展，主辦單位收錄八名學員作品出版「桃漫誌-2024桃園漫畫新星成果作品集」，提升學員的曝光度；展覽還有「漫畫IP商品區」，將學員作品延伸為文創商品，展現從漫畫創作到IP商業化的可能性，提供學員更實際的市場經驗。

文化局長邱正生表示，「桃園漫畫人才培育計畫」成果展展出十五名學員創作成果，作品融入桃園在地文化元素，包括「千塘之鄉」、「平鎮雙連坡射箭場」及「桃園展演中心」等地景特色。除展示學員創作，現場同時推出「桃漫誌」作品集及漫畫IP商品區，完整呈現從創作到商業化的發展路徑，七月將在國際動漫大展中展出。更多展覽資訊可關注「桃園國際動漫大展」臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/TY.ACGT/）。

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市長張善政出席開展典禮表示，通過展覽、人才培育與產業基地三管齊下策略，桃園建立完整動漫產業體系，桃園市已連續舉辦國際動漫大展逾十年，每次都吸引大量人潮，市府會持續支持創作者，協助新生代漫畫家能在動漫領域中開花結果、發光發熱。

張善政說，「台灣燈會在桃園」展出「進擊的巨人」等燈組成為打卡熱點，展現動漫的巨大影響力，國外優秀作品值得欣賞，市府同時積極發展本土原創動漫，這次成果展將桃園在地風土人情融入創作中，成功在動漫中展現桃園特色，歡迎國人到桃園動漫交流基地「淘動漫」一飽眼福。

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