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    楊梅甡甡路868巷破損 改善完成

    楊梅甡甡路八六八巷路面破損、積水問題，完成改善。（議員鄭淑方服務處提供）

    楊梅甡甡路八六八巷路面破損、積水問題，完成改善。（議員鄭淑方服務處提供）

    2025/02/22 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕楊梅區甡甡路八六八巷至高速公路下方涵洞前的二六○公尺路面破損、凹陷及龜裂情況嚴重，楊梅區公所去年四月會勘後，陸續進行道路刨鋪、改善涵洞內積水及增設路燈，近日已全部完成改善。

    當地東流里長葉雲城、市議員鄭淑方表示，八六八巷至涵洞前的路側裂縫處平時有地下水湧出，流入涵洞內，造成路面積水及原有瀝青跳料（柏油剝落），且涵洞內照明不足，去年四月第一次會勘後，區公所在八六八巷三號至涵洞前，採五公分瀝青混凝土刨除加封；涵洞前兩端設置卅三座路滑警標牌，提醒用路人路面濕滑小心駕駛；涵洞內路面跳料AC層，先辦理刨除，避免行車打滑，新設路燈三盞增加洞內照明度，另於去年九月間完成路面破損、凹陷改善等問題。

    市府水務局今年一月二日再辦理會勘後，於涵洞往中山南路一四○一巷右側，將圍籬外沿道路邊清整成溝並鋪水泥作為側溝，並請高速公路局協助清疏圍籬內排水設施以改善積水情形，已於本月中完成。鄭淑方表示，改善路段連結甡甡路周邊、中山南路及其一四○一巷，改善路面破損、積水問題與照明等問題後，對民眾進出方便及安全都有很大提升。

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