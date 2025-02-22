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    首頁　>　生活

    婦幼衛生所 將提供早療評估

    2025/02/22 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕六歲前兒童若有發展遲緩現象，須由專業人員進行聯合評估是否需醫療資源介入，但早療資源稀缺，桃園市有一八一名個案等待聯合評估，為舒緩塞車情況，市府斥資二千一百萬元，選定於八德區北區青年活動中心桃寶館三樓成立婦幼衛生所，目前軟、硬體已到位，將提供兒童發展篩檢評估門診服務，紓緩聯評待排情形。

    婦幼局表示，兒童在六歲前為全面性發展期，如果孩子的發展相比同齡孩子有所不同時，可以進行「學齡前兒童發展檢核表」進行篩檢，進一步可透過早期療育醫療機構安排醫師、語言治療師、職能治療師、物理治療師、臨床心理師、社工師等專業人員運用專業工具進行評估。

    衛生局長賈蔚表示，桃園市有九家醫院具備聯合評估資格，但個案狀況不一，有的單純只是語言發展遲緩評估，也有複雜個案須做物理、職能、甚至心理等各方評估，目前聯評排隊塞車情況嚴重，平均要等上一到四個月時間，多少會影響治療的黃金期，婦幼衛生所初期重點為提供聯合評估能量，紓解塞車；未來陸續擴充婦女預防醫療（如：子宮頸抹片等）及婦女HIV疫苗施打。

    他說，婦幼衛生所將陸續擴充婦女預防醫療（如：子宮頸抹片等）及婦女HIV疫苗、嬰幼兒常規疫苗施打等服務。

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