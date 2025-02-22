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    首頁　>　生活

    台鐵桃園站廣一停車場 4月動工

    桃園後火車站的廣一停車場，將開挖為地下三樓的停車空間，三月就會圍籬、四月初動工。（記者謝武雄攝）

    桃園後火車站的廣一停車場，將開挖為地下三樓的停車空間，三月就會圍籬、四月初動工。（記者謝武雄攝）

    2025/02/22 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園火車站未來為三鐵共構大樓，考量現地興設地下停車場費用太高，市府規劃在後站另闢興建廣一停車場，由於停車場工程必須在捷運綠線潛盾抵達前完成開挖及大底澆置，停車場基地將於三月圍籬，四月初開挖，未來地上層將作為公車轉運站，地下三層提供三百席機車位、二五○席汽車位，並預留連通道，未來可連接火車、捷運車站。

    預留連通道 未來連接火車、捷運站

    市府交通局停車管理科長巫秀堅表示，廣一停車場基地面積一三九一坪，已經完成發包，總經費七億元，中央補助二．八億元，其中地面層將作為公車轉運站，規劃七到九個月台，另提供計程車排班位置，地下停車場部分，三百席機車位全部停在地下一層，地下一層部分空間及地下二、三層規劃二五○席汽車位。

    工程已發包 3月中清除地上物

    巫秀堅說，停車場工程已完成發包，預計三月中旬清除地上物並完成圍籬，四月初就可以動工開挖，配合鐵路地下化工程，預計二○二七年完工。

    他指出，未來鐵路地下化後，桃園車站將沒有前、後站的差別，未來都市計畫會重新規劃，目前先按照現有的都市計畫進行規劃，未來會配合都市計畫進行調整，現階段停車場周邊的環狀道路仍然保留，供轉運站車輛聯外使用。

    後站YouBike場站拆除 另二處替代

    配合基地即將圍籬，交通局廿四日將對桃園火車站（後站）YouBike場站進行拆除，為維持後站民眾用車便利性，交通局已於十六日啟用大林路、延平路口及大林路、吉林路口二處替代場站，分別可提供五十八席及卅席停車柱數，民眾可多加利用。

    桃園後火車站現有的YouBike場站，將於24日拆除。（記者謝武雄攝）

    桃園後火車站現有的YouBike場站，將於24日拆除。（記者謝武雄攝）

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