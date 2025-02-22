《太保市》水公司施工釀瓦斯起火 議員促訂罰則

發生瓦斯外洩事故地點。（記者林宜樟攝）

2025/02/22 05:30

縣長翁章梁回應釐清責任 要求施工單位做好公安

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣縣治特區太保市祥和三路東段十七日發生自來水公司新設管線施工時，瓦斯外洩在路面起火燃燒的公安事件，雖未造成人員傷亡，但引發民眾憂心當地近期施工不斷，不希望類似情事發生。縣議員黃嫈珺昨要求縣府應公開事故原因調查報告，並訂定懲罰性罰則，督促施工廠商以最高安全標準施工。縣長翁章梁回應表示，將釐清事故責任，要求施工單位做好公安工作。

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建設處：限期未改善 將罰鍰

黃嫈珺昨在縣議會臨時會質詢此事。縣府建設處長郭良江說，已要求水公司提交調查報告，待收到報告後，對外說明發生原因；依據嘉縣道路挖掘管理自治條例，違反規定者會先通知限期改善，未改善再進行罰鍰，將再參考中央及其他縣市作法，對疏失造成公安意外事件的罰則進行修正。

黃嫈珺說，二○一四年高雄發生嚴重氣爆，日前台中新光三越也因氣爆造成重大傷亡，太保市縣治特區該路段近期有多項工程挖掘，先前有工程開挖，回填後近日又挖掘施工，此次瓦斯外洩在路面起火燃燒，幸好未發生爆炸，但造成居民恐慌，要求縣府加強監督管理。

黃嫈珺說，公共建設挖掘施工時，如電信、電力、瓦斯、水力及綜合管線等均有SOP（標準作業程序），造成公安事件有責任歸屬，縣府須有懲罰性罰則來要求各單位承包商用最高安全標準施工，縣府也應有突發狀況訓練，要求縣府對於事故原因調查報告及施工計畫完成後須公開。

水公司：土石崩落造成管線錯位

水公司第五區管理處副處長蕭博元表示，此工程委外包商施作，因施工處土石崩落造成管線錯位，致瓦斯洩漏而引燃起火，目前已停工，正進行事故原因調查；若工程延宕，將依契約辦理，也與縣府討論擬定施工改善計畫，待縣府同意後再行施工，確保工程安全，工程為新設管線，對當地民眾用水並無影響。

太保市祥和三路東段日前因瓦斯外洩引燃火勢。（資料照）

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