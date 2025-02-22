嘉市大雅路超速警示標誌 民指遭遮蔽

民眾說，警方將取締警告標誌放置在行人道樹旁，經常被路邊停放成排車輛遮蔽，用路人不易察覺。（記者丁偉杰攝）

2025/02/22 05:30

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市通往嘉縣番路鄉的大雅路因為筆直寬敞，為超速釀事故熱區，警方為維護用路人安全，除了設置固定式測速照相，也執行不定時流動測速照相勤務。然而有用路人質疑警方取巧，將流動超速取締的警告標誌放在人行道樹木旁，夜間行經不易察覺，提醒駕駛人行經該路段務必謹慎遵守交通規則，避免荷包失血。

民眾說，自大雅路一段與文雅街五十一巷交叉口，及至大雅路一段與盧厝路口，短短不到一公里距離，警方設置固定式測速照相，沿途在路燈共桿可見兩面「限速五十公里，前有測速照相請減速慢行」標誌；不過，夜間不定時執行流動測速照相勤務時，警方將取締警告標誌放置在崇仁站公有停車場前方行人道第二棵樹旁，該路段為上坡，且路邊因經常停放成排車輛遮蔽住取締警告標誌，用路人根本不易察覺。

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民眾指出，為維護用路人安全，支持員警取締超速勤務，但警方取締超速時不應取巧，一旦放置警告標誌位置不明顯，既無法提醒民眾遵守交通規則，若發生交通事故造成憾事，並非大家所樂見。

警方：依法規設置且照明足夠

市警二分局長林志弘表示，依法規在取締前，會在取締點的一百至三百公尺間設置警告標誌，位置點在大雅路旁，附近有路燈、照明足夠。

警方說，大雅路一段有多處交叉路口，易有交通事故發生，依去年元月至十二月統計，大雅路共發生一六四件交通事故，其中有人受傷的交通事故有七十一件。

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