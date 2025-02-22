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    首頁　>　生活

    口湖青蚶分校轉型銀髮園區 南市參訪

    口湖國小青蚶分校停辦後，校區做為長青食堂、關懷據點或日照空間，成功活化轉型為銀髮樂活園區。（記者黃淑莉攝）

    口湖國小青蚶分校停辦後，校區做為長青食堂、關懷據點或日照空間，成功活化轉型為銀髮樂活園區。（記者黃淑莉攝）

    2025/02/22 05:30

    閒置教室改成長青食堂及照顧據點 戶外增設園藝農場 年服務近2萬人次

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣有九校區因少子化停辦或因校舍異地重建，閒置的校園有活化轉型為銀髮樂活園區、或做社區的活動空間及圖書館，也有校舍拆除後，將地還給主管機關。其中口湖青蚶分校轉型為地方銀髮樂活園區，成效獲各界肯定，台南市教育局昨天特來參訪取經。

    委專業團隊經營 成效獲肯定

    教育處指出，縣內有九個停辦或校舍異地改建的校區，其中口湖國小青蚶分校委託雲林縣家園關懷協會進駐經營，成功轉型為銀髮樂活園區，青蚶分校在一一○學年度停辦，避免校園、校舍荒廢閒置，考量當地老年人口多，長輩活動空間不足，因此將校舍移撥給社會處，並在隔年二○二二年委託專業團隊家園關懷協會進駐經營。

    雲林活化校區 增社區活動空間

    社會處長林文志表示，原來兩層樓共計十六間閒置教室整理後作為長青食堂、社區照顧關懷據點、日間照顧等空間，並設置辦公室、多功能活動室等，戶外空間保留學校原有涼亭等設備，另增加園藝農場等，每年服務近兩萬人次。

    教育處指出，有四校交由社區活化再利用，分別為古坑樟湖國小舊校區租借給樟湖社區發展協會、雲林縣樟湖藍染人文協會，作為長青食堂、展示空間及協會辦公室使用。

    五魁分班 做為村里圖書館

    元長仁德國小崙仔分班移撥公所做為崙仔社區的展示空間；元長鄉新生國小鹿北分班也提撥給公所做為社區的活動空間；崙背國小五魁分班移撥給公所做為村里共學空間、圖書館。

    還有三校區地上物拆除，土地歸還管理單位，麥寮橋頭國小許厝分校舊校區、虎尾大屯國小三合分班、四湖南光國小湖寮分班。另古坑草嶺國小舊校區則因地質不穩定，目前校舍、校園閒置，學校有僱工定期整理環境。

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