《世壯運裁判長摔傷》 竹市自由車場 議員︰整修後比未整修爛

新竹市自由車場讓雙北世壯運裁判長摔車骨折，新竹市議會民進黨團要求市府徹查及說明。（記者洪美秀攝）

2025/02/22 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕二○二五雙北世界壯年運動會自由車場地裁判長，前天到新竹市立自由車場進行場地試騎，結果摔車右手臂骨折受傷，市議會民進黨團及時代力量昨針對自由車場整修工程開記者會痛批市府罔顧人命，除整修後的場地比未整修前還爛，更發生裁判長受傷事件，市府將重要的地錨工程取消，導致場地不平整及多處裂縫，且承包廠商也無施作自由車場相關經驗，要求市府說明不做地錨工程原因，且應成立自由車場工程監督小組徹查。

市府︰努力符合場地標準

市府表示，此案在工程評審會議，專業委員針對地錨工程項目提出有超量設計疑慮。市府去年二月再邀集專業委員現勘，確認地錨工程無施作必要性，目前整修工程仍在進行中，會努力符合世壯運場地標準。

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民進黨議員劉彥伶提到，前市長許明財時代就已浪費數億元進行水保工程，如今高虹安市府仍重覆犯同樣錯誤，一．一五億元經費如打水漂曇花一現，且有退役選手提到市府整修後的場地比未整修前還爛。

議員劉崇顯也說，依照相關賽道規定，目前自由車場的不平整不符合相關賽事規定，就連選手練習都大有問題。議員曾資程也說，自由車場的廠商是否有相關施作經驗，為何可將地錨工程改成簡易水保工程，是否倉促施工為趕世壯運比賽？

時代力量黨團也提到，自由車場的整修工程品質堪憂，除要求市府趕緊改善，確保場地安全，也應在三月臨時會進行專案報告，黨團將提案成立自由車場工程監督小組徹查。

新竹市自由車場讓雙北世壯運裁判長摔車骨折，且場地也有多處不平及龜裂情形。（市議員劉彥伶提供）

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