《新竹》竹市泳賽臨時換場地、改規則 家長斥惡搞

新竹市府今起舉辦中小學游泳賽，除臨時更改比賽場地，連比賽規則也突然更改，讓家長炸鍋。圖為竹市國民運動中心游泳池。 （記者洪美秀攝）

2025/02/22 05:30

中小學聯運遭痛批 市府︰泳池水深不夠改水中出發

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市中小學聯合運動會（簡稱中小學聯運）游泳項目今、明兩天舉行，有選手家長控訴，市府除臨時更改比賽場地到清大舉行，原比賽規則可岸上出發，如今又臨時要求選手改水中出發，且泳賽個人成績單項要扣一．二秒，混合接力減三．六秒，自由式接力減四．八秒，讓所有選手傻眼，抨擊市府胡搞瞎搞，如今又說今年中小學聯運游泳成績不會做為全中運選拔之用，讓家長群炸鍋。

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教育處︰規則尊重游泳委員會

市府教育處表示，因政府及學校辦理游泳比賽時，應符合國際游泳總會競賽游泳池設備規章，泳池出發區水深最低限度一．三五公尺，且應考慮跳水出發台高度及參賽選手身高，未符規定者嚴禁跳水出發，因此改採水中出發。有關競賽規則，則尊重竹市體育會游泳委員會建議辦理。

成績不做全中運選拔 家長炸鍋

游泳委員會主委李明坤受訪表示，經討論，今年竹市中小學聯運游泳賽事因不符全中運規定，將在三月八日另辦全中運選拔賽，地點在竹科實驗中學，且因有跳台出發及岸上出發（個人單項扣○．八秒）與水中出發（個人單項扣一．二秒）等三種計算方式，教練團決議因清大泳池深度為一．三三公尺，採水中出發個人單項成績會扣一．二秒。

選手超不滿 努力練習規程任改

有游泳選手家長氣憤說，市府教育處比賽前才公佈規定，除更換場地，連規則及成績計算都胡亂處理，將競賽規程任意修改，游泳選手努力練習要參賽，卻被市府惡搞，讓選手忿忿不平。

扣秒0.8變1.2 遭質疑如何算出

家長提到，市府前天公佈因清大游泳池水深不夠，改採水中出發，要求成績個人單項從扣○．八秒變一．二秒，讓人好奇扣秒如何算出來？過去游泳賽事都是跳台出發，如今改水中出發扣秒數，市府臨時說改就改，根本無公平性，若破大會紀錄，要如何算成績？此次中小學聯運不做全中運選拔也臨時決定。

家長氣憤說，運動競技不是菜市場喊價，為何比賽前市府才說沒有標準比賽場地可借？選手準備這麼久卻不做為全中運選拔？市府從去年就取消中小學聯運前三名獎勵金，現在連成績計算也跟選手計較，且推給游泳委員會面對，根本不是鼓勵選手參與賽事，而是扼殺選手比賽意願。

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