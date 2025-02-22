《苗栗》228連假防塞 苗警規劃疏導措施

2025/02/22 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕因應即將來臨的二二八連續假期返鄉人潮，以及苗栗縣境風景名勝旅遊地區，預估大量人、車潮湧入，苗栗縣警察局昨提供交通疏導攻略，供民眾參考。

苗栗縣警局強調，依照以往連續假期交通數據分析，除客家鄉親返鄉掃墓祭祖外，適逢縣內各賞花景點及大湖草莓第二期盛產，預計將吸引各地遊客前來，二二八連假估計將出現大量返鄉及旅遊車潮。

請繼續往下閱讀...

苗栗縣警方分析，依去年資料，連假第一天二月二十八日，台六十一線香山至竹南南向路段將出現大量返鄉及旅遊車潮，尖峰時段交通量將達一四一○車次；而連假第三天三月二日後龍至香山北向路段車流，全日交通量更可高達一九八○○車次。

苗栗縣警方已規劃在台六十一線竹南段至後龍段共十二處平面交岔路口遞亮式優化時制號誌，並調整行車管制號誌續進總週期，且於三月一至二日每日上午十點至晚間九點封閉台六十一線與冷水坑、復興路、中美里、保福路、竹南垃圾場、苗十一線等六處平交路口，減少車流交織情形，確保主線暢通，提高行車速度。

另外，因應台六十一線竹南玄寶大橋、八十七至一○一公里處路段改建，將提前於二月二十八日上午十點至晚間九點封閉竹南垃圾場平交路口。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法