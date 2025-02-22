羅東工保案原地踏步 縣府效率不彰

2025/02/22 05:30

記者游明金／特稿

「羅東都市計畫工業區及保護區變更案（簡稱羅東工保案）」，早在七年前，陳金德擔任代理縣長時，內政部就已通過解編與都市計畫案。只是政黨輪替後，國民黨林姿妙主政的宜蘭縣政府未能辦理區段徵收開發，以至全案延宕迄今；而今縣府修正都市計畫，再提送內政部都委會審議，全案繞了七年，只是重新走回原點，凸顯縣府行政效率的問題。

羅東工保案影響大羅東地區發展，陳金德代理縣長四十天，就發現農業區被誤植為保護區的問題，隨即辦理解編並提出「羅東都市計畫工業區及保護區變更案」報請內政部審議，內政部都委會二○一八年一月就審議通過。

請繼續往下閱讀...

都市計畫審議通過，接下來就是辦理區段徵收審議與開發；二○一八年縣長選舉，林姿妙入主縣政府，羅東工保案卻始終沒有進展，一直未能進入實質開發進程；縣府表示，因有民眾陳情抗爭，不想參與區段徵收，因此計畫需做調整。但這一階段耗了七年時間，縣府執行力與行政效率，未免讓人質疑。

縣府修正都市計畫並經補送資料，內政部排定廿五日召開都市計畫委員會，足足七年繞了一圈又走回原點。當然，我們希望審議會能順利通過；但通過後，還是要進入區段徵收開發，如果縣府不具執行力，不敢排除障礙，只是想著「不要得罪人」，那此案恐怕一樣難以進行。

此案關係到羅東、五結與冬山等鄉鎮發展，不只民眾關心，政治人物也很關心；二○二六縣長選舉，傳出要空降宜蘭參選的國民黨立委，把此案講得像是他爭取的功勞，大家一起努力是好事，但若用「割稻仔尾」心態來做事，恐怕不會讓縣民接受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法