《宜蘭》延宕7年 羅東工保案2/25 開都委會審議

羅東工保案含括羅東鎮、五結鄉、冬山鄉共105公頃土地，都市計畫書載明「農業區」，都市計畫圖卻誤植為「保護區」，被禁建超過半世紀，嚴重影響地主權益。（記者王峻祺攝）

2025/02/22 05:30

陳金德任代理縣長爭取解編審議通過 接手縣府團隊以民眾反彈為由 無實質進展

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣「羅東都市計畫工業區及保護區變更案（簡稱羅東工保案）」，箝制羅東發展。行政院政務委員陳金德二○一八年時任代理縣長，爭取解編並獲內政部通過，不過後續接手的縣府卻整整延宕七年，上月修正計畫重送資料，近日在陳金德加速推動下，內政部都市計畫委員會將於廿五日召開審議會。藍綠立委也先後召開地方進度說明會，較勁意味十足。

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羅東工保案後更名為「變更羅東都市計畫─公共設施用地專案通盤檢討暨大羅東地區治水防災區段徵收案」，含括羅東鎮、五結鄉、冬山鄉共一○五公頃土地，都市計畫書載明「農業區」，但都市計畫圖卻誤植為「保護區」，被禁建超過半世紀，嚴重影響地主權益；計畫預計徵收開發面積九十六公頃，總經費六十九億元。

原規劃以「區段徵收」推動變更

陳金德擔任代理縣長時辦理解編，規劃以「區段徵收」推動變更，內政部於二○一八年一月十六日審議通過。不過接手後的縣府，以徵收案近三千名權利關係人、四百多棟建物、一千多筆土地，及有民眾反彈為由酌調方案，延宕七年未有實質進展。

減拆94棟建物 立委開進度說明會

縣府最後決定減拆九十四棟建物，並於上月依內政部國土署審查意見補充說明後重送資料，內政部訂廿五日召開都市計畫委員會審議。立委陳俊宇昨在羅東北成興安宮召開進度說明會，力促治水防災計畫加速推動，也希望縣府加速區段徵收進行，確保過程公平公開，保障地主權益，提高土地利用價值，帶動羅東發展新契機。

外傳將空降參選宜蘭縣長的國民黨不分區立委吳宗憲，針對羅東工保案，也將於下週一上午在羅東南豪社區活動中心舉辦座談會聽取地方心聲。此案影響廣泛，牽動下屆縣長選舉佈局。

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