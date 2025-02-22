基隆改善南榮路 路面縮減易撞石墩

基隆市南榮路人行環境改善工程北側施工中，民眾抱怨曲水街口石墩島頭易發生危險。（記者盧賢秀攝）

2025/02/22 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市南榮路人行環境改善工程北側（往市區方向）施工中，但民眾抱怨工期拖太長，標線紊亂、曲水街口石墩島頭易發生危險。市議員鄭文婷與市府相關單位勘查，市府工務處表示，因近日持續下雨，造成標線等工程受影響，石墩部分將漆繪標線、做反光標誌及軟質分向桿等安全措施，預計一週內完成。

市府正進行南榮路人行環境改善工程，從愛三路口起到八堵隧道止，包含電桿地下化、改善排水與照明設施、路口停等空間加大、增設庇護島、道路銑鋪等。

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工務處︰將漆黃黑標線

目前南側工程已完成，正在施做北側三九三巷至南新街口段，但民眾向市議員鄭文婷陳情，施工多時，造成附近居民行車及出入通行不便，尤其是曲水街口有一段十公尺左右石墩島頭，路面突然縮減，車輛很容易撞上，有居民表示，道路突然變窄，晚上沒有警示燈，為了閃避車輛差一點撞上石墩。

工務處養護工程科長林賢家表示，南榮路完工後將設停車格，民眾停車後可直接走到人行道，石墩島頭是庇護措施，會在石墩漆繪黃黑標線、設反光標誌及軟質分向桿等措施，但近期雨天無法施工，會優先施做安全措施，預計一週內完工，南側部分近期先繪臨時標線，工程完成後會全面刨鋪路面，預計五月完工。

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