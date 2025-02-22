北市彩虹河濱輪狀車練習場 有安全隱憂

北市內湖區彩虹河濱公園內「彩虹輪狀車練習場」，是全國最大也是台北市首座輪狀車練習場。（北市議員張文潔提供）

2025/02/22 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕北市內湖區彩虹河濱公園內「彩虹輪狀車練習場」，是全國最大也是台北市首座輪狀車練習場，台北市議員張文潔發現，練習場內頻傳相撞有安全隱憂，且因設施不足容易衍生爭議，希望市府增設監視器、救護就醫動線，同時增設注意告示等設施，水利處表示，將於下週安排相關單位會勘後研議辦理。

張文潔指出，近日她接獲民眾反映，練習場可使用的載具包含腳踏車、兒童滑步車、直排輪、滑板等，各項運動的適合年齡不一、行徑速率也有差異，且運動過程中偶有非運動員闖入賽道，相當容易造成肢體碰撞。

請繼續往下閱讀...

張文潔說，一旦碰撞衍生爭議，現場缺乏存證設備，無佐證資料可提出仲裁；賽道規劃有不同類型、等級之分，但無實體分隔設計，無障礙切換增加危險性，尤其自由賽道尾段會進入競速類型賽道；行進動線也缺乏規範。

她建議加裝監視器、規劃救護就醫動線，同時加強引導告示，非騎乘者的孩童和寵物應遠離賽道，也應在不同賽道間建立區隔。水利處表示，相關建議涉及救護動線、現場告示牌面及設施調整等，將於下週安排相關單位會勘研議改善。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法