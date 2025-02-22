為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市彩虹河濱輪狀車練習場 有安全隱憂

    北市內湖區彩虹河濱公園內「彩虹輪狀車練習場」，是全國最大也是台北市首座輪狀車練習場。（北市議員張文潔提供）

    北市內湖區彩虹河濱公園內「彩虹輪狀車練習場」，是全國最大也是台北市首座輪狀車練習場。（北市議員張文潔提供）

    2025/02/22 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕北市內湖區彩虹河濱公園內「彩虹輪狀車練習場」，是全國最大也是台北市首座輪狀車練習場，台北市議員張文潔發現，練習場內頻傳相撞有安全隱憂，且因設施不足容易衍生爭議，希望市府增設監視器、救護就醫動線，同時增設注意告示等設施，水利處表示，將於下週安排相關單位會勘後研議辦理。

    張文潔指出，近日她接獲民眾反映，練習場可使用的載具包含腳踏車、兒童滑步車、直排輪、滑板等，各項運動的適合年齡不一、行徑速率也有差異，且運動過程中偶有非運動員闖入賽道，相當容易造成肢體碰撞。

    張文潔說，一旦碰撞衍生爭議，現場缺乏存證設備，無佐證資料可提出仲裁；賽道規劃有不同類型、等級之分，但無實體分隔設計，無障礙切換增加危險性，尤其自由賽道尾段會進入競速類型賽道；行進動線也缺乏規範。

    她建議加裝監視器、規劃救護就醫動線，同時加強引導告示，非騎乘者的孩童和寵物應遠離賽道，也應在不同賽道間建立區隔。水利處表示，相關建議涉及救護動線、現場告示牌面及設施調整等，將於下週安排相關單位會勘研議改善。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播