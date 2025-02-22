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    北市家防中心設「職場保母」 10坪空間即可

    台北市家防中心設立職場保母照顧空間，昨日開幕。 （記者甘孟霖攝）

    台北市家防中心設立職場保母照顧空間，昨日開幕。 （記者甘孟霖攝）

    2025/02/22 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕雙薪家庭越來越多，托育需求大增，除送一般托育機構外，許多父母也會選擇企業附屬托嬰機構或是「職場保母」，上班也能就近看孩子。相較設置托嬰機構需要四十五坪以上空間，設立「職場保母」門檻較低，十坪空間即可設立。統計去年北市共有兩個職場設立職場保母，昨北市家防中心也加入行列；勞動局表示，將持續鼓勵事業單位設置友善育兒環境。

    每單位可收托4個小孩

    家防中心將原有的五樓辦公空間重新規劃，並招募托育人員設立職場保母照顧空間，昨日正式揭牌開幕，空間設置尿布台、調乳設備，也有針對幼童設置低高度的馬桶以及洗手台等，並配有空氣清淨機保障幼兒呼吸道健康。

    據統計，去年台北市有設置職場保母有兩家，分別是台北市公部門首例的台北市議會，另間一般事業單位為信鍊餐飲文化有限公司。

    家防中心主任廖秋芬表示，目前已有三位同仁表達送托意願，另有三名員工正於孕期或甫生產後，預估未來仍有送托孩童的需求。中心員工蔡小姐也說，目前小孩一歲半，打算先抽籤公幼或是非營利幼兒園，若未中籤就會考慮職場保母，在工作的時候也能夠就近關心孩子，頗有誘因。

    每月每人約收費2萬元

    社會局表示，過去企業要附設托嬰機構不易，原因在於收托廿名以上孩童為較適合營運規模，需要至少四十五坪以上空間，且場地須位於三樓以下，並須符合建築、消防等規定。如今有不同的選擇，「職場保母」於十坪大的空間即可設立，地上層無樓層限制，不過仍須符合門、地板等十四項托育服務環境安全檢核，每單位可收托四個小孩，讓企業有更方便的選擇，收費部分則比照準公共居家托育人員，每月每人約收費兩萬元。

    門檻較低 最高補助5萬

    勞動局指出，市府持續推動職場設立職場保母，每個事業單位最高可補助五萬元，今年也正研議提高相關補助費用，希望能持續拓展友善生育環境。

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