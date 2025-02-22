「地下宮殿」滯洪池 北市有2處

辛亥生態公園下方設置大型地下滯洪池。（北市水利處提供）

2025/02/22 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市提升降雨容受力，將仿造類東京「地下宮殿」作法，斥資卅億元在敦化北路地下設置貯留管（敦北地下大排）；北市水利處長張凱堯表示，東京「地下宮殿」（首都圈外郭放水路）其實是大型的地下排水系統，是一種大型地下滯洪池概念，台北市在文山區有兩處類似作法，分別在文山運動公園及辛亥生態公園下方，當時總工程經費約五億四千萬元，二○一七年先後完工後，至今每逢大雨均大幅改善當地的積淹水問題。

張凱堯表示，文山區過去易淹水，在興隆路、辛亥路口的公園下方，以及文山運動中心旁公園下方，都有「地下宮殿」大型滯洪池，內部淨空達三至四層樓高，完成後效益很好；但無法像東京、桃園般開放民眾參觀，主要是一開始沒有設計相關規劃，且北市收集的是下水道的水，水質較不理想。

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雨水下水道工程科補充，文山區興隆路二、三段及福興路、興德路一帶地勢低窪，排水箱涵受地形影響容量偏低，曾被公告為易積水地點。經與軍方協調取得憲兵營區停車場用地，在地下設置滯洪池，二○一五年開工，二○一七年完工，成為全國第一個都會型地下滯洪池，之後擴建，並於二○二○年於上方開闢完成辛亥生態公園，成為民眾休憩遊樂場所。

另在二○一七年七月完成文山區運動中心北側滯洪池，上方綠地現為公園使用，全區採無障礙空間規劃，設置多項體健器材和涼亭。

水利處說明，文山區滯洪池與貯留管費用的差距，除了十年來營建物價的漲幅，還有工法差異；文山區有腹地，是在空地上直接往下開挖，敦化北路人口密集，要先鑽到四十公尺深的地下後，以潛盾機推進一．二五公里長，經費自然差異大。

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