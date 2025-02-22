小巨蛋周邊改善淹水 30億打造敦北地下大排

北市水利處表示，深入敦化北路地下四十公尺施作敦北地下大排，只在施工入口的敦北公園看得到工區。（北市水利處提供）

2025/02/22 05:30

在民權東路至南京東路間 可貯留相當於16座泳池量體 2029年完工

〔記者何玉華／台北報導〕台北市提升降雨容受力並解決小巨蛋周邊淹水問題，今年通過卅億元預算，分四年在民權東路至南京東路間的敦化北路地下，首次以捷運潛盾工法建置五．六公尺管徑、長一．二五公里的貯留管（敦北地下大排），造價昂貴；台北市水利處長張凱堯解釋，北市寸土寸金、地下管線多，深入地下四十公尺施工，就像微創手術，傷口很小，對都會區民眾的生活影響最小，是在北市不得不為的作法。完工後貯留量約三萬兩千立方公尺，相當於十六座標準游泳池的量體，集水範圍民族東路以南，龍江路、復興南北路以東，仁愛路四段以北及光復南北路以西，預計二○二九年完工。

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5.6公尺管徑、長1.25公里貯留管

水利處計畫將全市雨水下水道系統降雨容受力從時雨量七十八．八毫米提升至八十八．八毫米，張凱堯說，改善設施提升有限，必須加大貯留如設置滯洪池，當下水道在急降雨達到八成滿時，把雨水先截流到貯留管，避免淹水，等雨過後再排出。但設貯留設施要有地，如高雄挖滯洪池，要有很大的空間，日本「地下皇宮」也是在很大的公共空間地下挖。

捷運潛盾工法 對都市影響低

張凱堯說，北市寸土寸金，地下管線又多，傳統工法在道路開膛剖肚，對交通衝擊大又擾民，因此以捷運潛盾機深入地下四十公尺施工，只在施工出入口的敦北公園看得到工區，沿敦化北路至小巨蛋施作一．二五公里，都在地下施工。費用雖高，但像微創手術，傷口很小，對都市影響最低，對民眾生活幾乎沒有影響。此外，地勢最低的一五五巷附近設六個「瀑布型」引水豎井消能，利用高低差發電蓄電，電力供雨後排水使用。

當地中華里里長游吉興說，敦化北路地下大排容量不足，每逢強降雨就淹水，常淹到一個輪胎高；前市長柯文哲任內，周邊里聯合提案興建，被列入長期計畫。蔣萬安曾是當地立委，清楚狀況，上任市長後，指示立刻辦理，地方都很期待盡快改善，「敦化北路淹水，笑死人」。

3月底辦理說明會 8月招標

雨水下水道工程科補充，敦化北路下方的雨水下水道，負擔民族東路以南，龍江路、復興南北路以東，仁愛路四段以北及光復南北路以西的區域排水；目前已在規劃設計「敦北地下大排」，預計三月底辦理地方說明會，八月招標，希望年底開工，工期卅八個月。下一期規劃在承德路從成淵高中到建成公園段，挖設第二座貯留管。

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