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    善化蓮潭國中首屆招生 預計240人

    善化區蓮潭國中小國中部即將招生，新校舍預計6月底完工。（記者劉婉君攝）

    善化區蓮潭國中小國中部即將招生，新校舍預計6月底完工。（記者劉婉君攝）

    2025/02/22 05:30

    〔記者劉婉君、洪瑞琴／台南報導〕善化區蓮潭國中小首屆國中部即將招生，預計八班約二百四十人，不接受轉學生。在國小部辦學受肯定之下，國中部「未演先轟動」，不僅家長詢問湧入，校方將在三月四日舉辦國中部招生說明會，二天來就有超過三百人報名。

    蓮潭國中小位在南科特定區L、M區，國小部在二○二三年開始招生，國中部則在今年首度招生，斥資五．七億元興建的新校舍，目前結構體已完成，共計三棟三層樓建築，將有國小十二班教室、國中廿四班教室，預計六月底完工。

    國中部基本學區包括善化小新里、蓮潭里、坐駕里（十三、十四、十七鄰）、文昌里一鄰、嘉南里和新市區大營里（十二鄰）。

    校長許嘉齡表示，教育局公布基本學區及中小學新生分發入學要點後，家長的詢問爆表，以詢問居住事實證明文件如何準備及是否需要抽籤等問題居多，學校新生入學辦法將待教育局通過後在近日公告。

    此外，南市國中美術類藝術才能班鑑定昨天起至廿七日受理報名，有南新國中、麻豆國中、新市國中、永康國中及民德國中等五校美術班招生，將錄取國一新生廿六名，部分學校也招考插班生。

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