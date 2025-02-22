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    南科特定區協議價購 月底前辦7場

    南科特定區A、B、C、D、E、N、O區區段徵收7場協議價購會議，首場昨天善化區登場。（記者劉婉君攝）

    南科特定區A、B、C、D、E、N、O區區段徵收7場協議價購會議，首場昨天善化區登場。（記者劉婉君攝）

    2025/02/22 05:30

    針對A、B、C、D、E、N、O區 最快年底前啟動區段徵收

    〔記者劉婉君／善化報導〕因應南科園區蓬勃發展，市府積極推動南科特定區A、B、C、D、E、N、O區的區段徵收作業，本月底前將辦理七場協議價購會議，首場昨天在善化區登場，預計最快年底啟動區段徵收作業。

    目標明年釋出73公頃產業用地

    南科特定區共有十五個浮動分區開發區塊，除了早已開發完成的樹谷園區及L、M區，F、G區也已在去年十一月完工啟用，目前僅部分I區正在都市計畫階段，A、B、C、D、E、N、O等七區則進行區段徵收前的協議價購程序中。

    南科特定區A、B、C、D、E、N、O區面積約三七五．四二公頃，範圍涵蓋新市、安定、善化區，規劃產業專區、住宅區、商業區，及公園、綠地、醫療、電力、學校等公共設施，協議價購預計至三月十七日止，預計四月再召開區段徵收公聽會後，將區段徵收計畫書提報內政部核定。

    市府地政局區段徵收科科長方政添表示，目前區段徵收工程部分已在規劃設計中，希望區段徵收計畫書可在年底前獲准公告，隨即展開相關作業及施工，預計二○三○年開發完成，目標明年可先釋出二塊產業用地共七十三公頃，提供高科技產業及其中下游廠商使用。

    昨天的協議價購會議有超過四百位地主參與，不少不動產業者在門口發送名片。地主們認為，市府協議價購的價格與目前實際交易的價格落差太大，且先劃出公設用地再壓低價格購買，並不合理，絕大多數人將選擇配地；也有地主詢問夫妻分別持有的土地是否可以共同配地，及希望儘早告知拆遷時間，以讓地主有足夠的搬家準備。

    逾400位地主出席會議 多選擇配地

    方政添表示，協議價購主要是由市府以「買賣」方式，向所有權人購買土地或者地上物所有權，依照法規，所採用的市價會去除市場的預期心理因素，因此民眾會覺得有落差。選擇配地的地主就沒有買賣的問題，後續將辦理區段徵收。

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