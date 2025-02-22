保東窯遺址出土 首見清代瓦漏窯

保東窯現址為一處土丘，考古後，遺跡重見天日。（記者吳俊鋒攝）

2025/02/22 05:30

位於關廟埤頭里與歸仁媽廟里交界處 地下還發現新石器晚期大湖文化層

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市文化資產管理處啟動「埤子頭Ⅱ遺址調查研究計畫」的考古作業，經學者挖掘、探勘後，原本僅見於記載中的保東窯遺址重見天日，是國內首次發現生產製糖工具的清代瓦漏窯，極具歷史意義。

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台灣「窯業史」與「糖業史」關鍵一頁

參與挖掘的台南藝術大學教授盧泰康表示，該遺構的出土，填補了台灣「窯業史」與「糖業史」的關鍵空白；而現址地表下約三米處，還發現新石器晚期大湖文化層，堆積厚度廿公分左右，挖到灰黑色陶片。

該遺址位於關廟埤頭里與歸仁媽廟里交界的一處土丘，緊鄰鹽水溪上游河岸，屬私人土地，最初由文史工作者徐世和發現，認為應是傳聞中的清代保東窯。

徐世和結合地方關心文史的張清泓等人組成保大文化行動聯盟，再串連教師許耿肇與議員鄭佳欣等人發起搶救，市府四年前現勘，僅列冊追蹤，但持續進行研究調查。

文資處提案向中央爭取補助後，啟動相關考古作業，盧泰康等團隊展開探勘，歷經兩個半月的挖掘，保東窯順利出土，昨天現場發表。

從遺物推斷應為生產製糖工具的瓦漏窯

盧泰康說，出土遺物多為不完整碎片，包含「漏罐」、「藁座」等無釉陶器，他推斷該處為典型專業生產製糖工具的「瓦漏窯」，僅見於文史記載，各地都只留其名，並無實體，這次考古堪稱重大發現。

盧泰康指出，現場還有遺構碎磚，以及密集糖漏堆積層，研判是典型的「半倒焰式窯爐」，現在僅剩尾部，前端已毀損，保存刻不容緩。

盧泰康強調，與歸仁窯多樣化的產品不同，保東窯僅燒製瓦漏，且從技術層面來看較為單一；而出土的珍貴遺跡與遺物，揭示了台灣早期產業發展的真實面貌，更反映南關線歷史與人文的特殊性。

徐世和指出，該處不僅國內首見，也可能是僅存的瓦漏窯遺跡，爭取現址保存之外，還要推動「南關線保大人文走讀」，深化教育，喚起民眾對土地情感的認同。

埤子頭Ⅱ遺址調查研究計畫」經考古挖掘後，保東窯遺跡出土。（記者吳俊鋒攝）

台南藝術大學教授盧泰康（左）說明發現保東窯的重要意義。（記者吳俊鋒攝）

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