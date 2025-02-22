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    大里行政中心明年底動土 挨批空轉8年

    大里聯合行政中心建地仍是空地，最快明年底動土。（記者黃旭磊攝）

    大里聯合行政中心建地仍是空地，最快明年底動土。（記者黃旭磊攝）

    2025/02/22 05:30

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第十五期重劃區中的大里聯合行政中心興建規劃案，市府規劃估計明年底動土，民進黨立委何欣純痛批，隔壁太平區聯合行政中心，向中央爭取補助經費，今年就可完工了，大里的還是一個空地，對此，台中市府表示，大里行政中心由大里區公所興建規劃，將於明年度編列細部設計、監造及工程相關預算，全力朝二○二六年底前開工邁進。

    大里區昨天舉辦年度里鄰長研習會，由於區公所行政人員於二○二○年搬到纖維工藝博物館辦公，至今已近五年，台中市議員張芬郁痛批，台中市長盧秀燕未積極新建大里聯合行政中心，市府定調二○二六年底前動工，屆時盧秀燕已任滿，等於在盧任內空轉八年仍無實質進度，根本是「空手道高手」，不把地方期待當一回事。

    何欣純說，大里設籍有廿多萬人，是台中人口第三大行政區，竟沒有適當聯合服務中心，公所同仁委屈辛苦要在纖維工藝博物館上班跟人家合署辦公，地方很小，希望台中市府趕快把聯合服務中心規劃案定案。

    台中市民政局強調，區公所需配合十五期市地重劃工程施工及後續土地區位確認、點交作業，正積極取得共識，規劃在二○二六年度編列預算、年底前開工為目標邁進。

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