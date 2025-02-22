盧秀燕24日起訪日 取經「3大巨蛋」

2025/02/22 05:30

〔記者蘇金鳳、黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕昨天宣佈，市府將興建大巨蛋，她在本月二十四日至三月一日到日本東京都、名古屋等進行城市交流，將取經日本三個大巨蛋；另外，盧秀燕在接受日本經濟新聞記者訪問時，針對是否參選國民黨黨主席，她回答「考慮中」，但昨天國內媒體追問，她又表示「沒有決定」。

中市大巨蛋 日本建築師隈研吾設計

對此，有意參選中市長的民進黨立委何欣純表示予以尊重，但她質疑，市民比較擔心與關心新光三越氣爆，以及台中捷運電纜爆炸事件，這些目前調查中，市民期待市府趕快給一個真相及處置預防方案。

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民進黨黨團總召王立任質疑，盧秀燕此次訪日是為二○二八總統之路鋪路，還是近期事件太多，而選擇出國「避避風頭」？國民黨團書記長李中則表示，不但樂見市府取經大巨蛋，更建議去觀摩日本捷運。

氣爆後赴日挨批 盧秀燕︰善後進行中

盧秀燕將出訪日本為期六天，她定調此次出訪是「城市交流」、「取經大巨蛋」及「感謝之旅」，她強調進行城市交流，因中市府要興建大巨蛋，因此要去看看日本三座大巨蛋，此外，有很多日本企業在台中投資設廠，中市的巨蛋也是日本建築師隈研吾設計，她也會展開感謝之旅。

對於民進黨質疑新光三越氣爆還在善後卻出國訪問，盧秀燕表示，氣爆已發生一段時間，善後已在進行中，不管公安、法律扶助、心理諮詢等相關工作都已就緒，但需要時日加以處理，加上議會即將開議，很多議員也希望市府要出訪日本，因此利用這點空檔出訪。

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