台鐵漲價 北高自強號千元有找

交通部通過台鐵公司票價費率調整方案，台北到台中自強號列車將漲為501元、台北到新左營漲到975元。（資料照）

2025/02/22 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵票價卅年凍漲，昨交通部通過台鐵公司票價費率調整方案，平均漲幅約廿六．八％，最快月底送行政院審議，若通過，新票價最快今年上半年上路。台北到台中自強號列車將漲為五○一元、台北到花蓮漲到五八三元、台北到新左營則漲至九七五元。

送政院核定 最快上半年實施

台鐵票價卅年沒有調漲，與當時相較，營運成本已增近卅八％。交通部認為，因長期未調整費率，票箱收入不僅難以支應營運成本，短程旅次運價甚至較捷運、公車、公路客運等更低。台鐵在去年公司化須自負盈虧，因此無論從營運成本、票價合理性到健全公司營運條件等因素，基本費率確有檢討必要。

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新的費率根據各種列車而有不同的運價，越長距離費率越低。根據新的票價調整計算，台北到板橋區間車從十五元漲到廿二元；台北到新竹區間車從一一四元漲至一六三元、自強號從一七七元漲至二五三元；台北到花蓮和台東的自強號票價分別為五八三元和九三五元，各漲一四三、一五二元。台北到新左營自強號則從八二四元漲價到九七五元。其中，台北到基隆自強號從六十四元調漲到九十六元，漲幅五十％。

新票價 越長距離費率調幅越低

交通部長陳世凱日前表示，新票價有望在今年上半年上路。交通部公共運輸及監理司長林福山說明，台鐵票價方案還要報行政院核定後才能實施，將用最快的作業時間在本月底前呈報。

台鐵總經理馮輝昇表示，待行政院核定後，台鐵還需兩個月調整票務系統。另，TPASS價格不變，不受影響。

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